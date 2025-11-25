كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تستشرف الاحتياجات التدريبية المستقبلية بالذكاء الاصطناعي

دبي 25 نوفمبر /وام/نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مختبرا عمليا بعنوان "استشراف الاحتياجات التدريبية المستقبلية بالذكاء الاصطناعي تصميم خطة تدريبية مرنة وذكية تعزز جاهزية عام 2026 " وذلك بمقرها بمنطقة سيتي ووك في إطار جهودها لتمكين الجهات الحكومية من استباق التحولات التقنية وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.

يعد هذا المختبر الأول من نوعه عربيا في دمج الذكاء الاصطناعي التحليلي والتوليدي ضمن تصميم خطط وبرامج التدريب المستقبلية واستهدف مديري ورؤساء أقسام التدريب والتطوير وأعضاء فرق التخطيط والتأهيل .

وشهد تقديم ورش تطبيقية تولى إدارتها فريق من الخبراء المتخصصين في التدريب وتحليل البيانات واستشراف المهارات ما أتاح تبادل الخبرات وتوليد حلول تطبيقية داخل المؤسسات المشاركة.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية إن المختبر يجسد النهج الاستباقي الذي تتبناه الكلية في بناء قدرات القطاع الحكومي من خلال الجمع بين منهجيات استشراف المستقبل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات من تصميم خطط تدريبية فاعلة وقادرة على مواجهة تحديات عام 2026 وما بعده.

وأضاف أن التجربة تسهم في تعزيز مرونة المؤسسات ودعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة وترسيخ بيئة تعلم مستدامة تعزز جاهزية الكوادر الوطنية بما يتماشى مع الاستراتيجية الأكاديمية للكلية ونهجها المستلهم من فكرصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في الإدارة الحكومية.

اعتمد المختبر منهجية مختبر الابتكار التعليمي القائمة على المشاركة والتجريب والتصميم المشترك عبر دمج الذكاء الاصطناعي مع توقعات سوق العمل والتقنيات الناشئة لتعزيز قدرة المشاركين على صياغة خطط مستقبلية أكثر ذكاء ومواكبة للتحول الرقمي.

وأسفر المختبر عن نتائج تطبيقية دعمت خطة 2026 وشملت خريطة للقدرات الحالية والفجوات المهارية وتحديد الجدارات المستقبلية وتصميم نموذج خطة تدريبية ذكية مدعومة بتحليل البيانات إضافة إلى توصيات تطويرية تعزز منظومة التعلم المؤسسي المستدام.