نادي "غنتوت" يعتمد برنامج كأس الاتحاد ويعزز شراكاته استعداداً للموسم المقبل

أبوظبي في 25 نوفمبر/وام /أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو عن برنامج اليوم الختامي لبطولة كأس الاتحاد للبولو، المقرر إقامته السبت المقبل تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وذلك ضمن احتفالات النادي بعيد الاتحاد الرابع والخمسين.

جاء الإعلان خلال حفل توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع مجموعة "إليت كار" تمتد لموسمين، قابلة للتمديد، وتشمل رعاية جميع فعاليات ومسابقات وبطولات النادي خلال الموسم الجاري والمقبل.

أقيم حفل التوقيع في مقر النادي بمنطقة غنتوت في أبوظبي حيث وقع الاتفاقية سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس النادي، وعبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي للنادي، ، وهارون حياة الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بمجموعة "إليت كار".

وتعكس الاتفاقية توجه النادي نحو تعزيز شراكاته مع القطاع الخاص دعماً لاستراتيجية التطوير، وبما يسهم في خدمة رياضتي سباقات الخيل والبولو في نادي غنتوت.

ونقل سعيد بن حوفان المنصوري تحيات سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان للحضور، مؤكداً أن الشراكة مع "إليت كار" تمثل إضافة مهمة لبرامج التطوير المستقبلية.

وأكد عبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي لنادي غنتوت أن اليوم الختامي للبطولة سيشهد برنامجاً مميزاً يتضمن فقرات ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، موجهاً الدعوة للجمهور للحضور.

وأوضح أن توقيع اتفاقية الرعاية يأتي متزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد، بما يشكل انطلاقة مناسبة للتعاون بين النادي والمجموعة.