السويسرية "بنشيتش" تشارك في النسخة الـ4 من بطولة "مبادلة أبوظبي للتنس"

أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات فئة ( 1000 نقطة) اليوم عن مشاركة النجمة السويسرية بليندا بنشيتش المصنفة 11 عالميا وحاملة لقب النسخة الماضية من البطولة في منافسات النسخة الرابعة، لتصبح أولى اللاعبات اللاتي أكدن مشاركتهن في المنافسات التي تقام في مجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير المقبلين.

وتشارك أيضا الفلبينية الصاعدة ألكسندرا أيالا / 20 عاما/، التي تعد من أبرز المواهب الصاعدة في آسيا ومنذ ظهورها الأول في أبوظبي عام 2024، واصلت تقدمها لتقتحم قائمة الخمسين الأوائل عالميا هذا العام بعد سلسلة من النتائج اللافتة.

وتقام منافسات البطولة بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مبادلة وآي إم جي (IMG).