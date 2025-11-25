"منصة للتوزيع" تعزز حضور الناشرين الإماراتيين بمهرجان العين للكتاب

الشارقة في 25 نوفمبر/وام/ تشارك شركة "منصة للتوزيع" في فعاليات النسخة الـ 16 من مهرجان العين للكتاب التي أطلقها مركز أبوظبي للغة العربية أمس في استاد هزاع بن زايد بمشاركة 75 دار نشر إماراتية تثري الحدث بمجموعة واسعة من الإبداعات المحلية وذلك في إطار حرصها على دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة وترسيخ مكانة الكتاب في المجتمع.

يجسّد حضور"منصة للتوزيع" في هذا الحدث الثقافي البارز التزامها الراسخ برفد المبدعين الإماراتيين والنهوض بصناعة الكتاب المحلية مستثمرةً الزخم الذي يشهده المهرجان ببرامجه المتنوعة من معارض كتب وجلسات مؤلفين وورش إبداعية وأنشطة موجهة للعائلات واليافعين تُقام في مواقع تراثية ووجهات عامة تعكس روح مدينة العين وذاكرتها الثقافية الغنية.

وتتيح الشركة أمام زوار المهرجان فرصة الدخول إلى عوالم جديدة تلهم الفكر والخيال من خلال تقديم 494 عنواناً تغطي مختلف المجالات المعرفية والأدبية من أبرز إنتاجات دور النشر المشاركة بإجمالي يصل إلى حوالي ألفي كتاب ما يسهم في تعزيز انتشار المحتوى المحلي وإبراز الإبداعات الإماراتية التي باتت تحتل مكانة منافسة في عالم النشر الإقليمي والعالمي.

وأكد سعادة راشد الكوس مدير عام شركة منصة للتوزيع أن مهرجان العين للكتاب يمثل مساحة حيوية لتوطيد ارتباط المجتمع بالكتاب والمعرفة واستحضار الدور التاريخي الذي لعبته مدينة العين في حفظ التراث الشفهي والأدبي عبر مجالسها وأسواقها القديمة ورواتها الذين شكلوا ذاكرة ثقافية غنية تستمر اليوم عبر مبادرات معرفية رائدة مثل هذا المهرجان.

وأضاف أن "منصة للتوزيع" تعمل باستمرار على تطوير خدماتها وفتح قنوات جديدة لتوزيع الإنتاج الثقافي الإماراتي وترسيخ دورها شريكا فاعلا في الارتقاء بالمنظومة المعرفية في دولة الإمارات وتسعى من خلال هذه المشاركة إلى تقديم تجربة ثرية للزوار وتوسيع نطاق وصول المؤلفين والناشرين الإماراتيين إلى شريحة واسعة من القرّاء بما يدعم أيضاً رؤية مهرجان العين في تعزيز مكانته منصة دائمة للإبداع الثقافي والتفاعل المباشر بين دور النشر والمؤلفين والجمهور.

وتعمل شركة منصة للتوزيع على توفير أحدث الإصدارات الإماراتية في الأحداث الثقافية البارزة داخل الدولة وخارجها وذلك في إطار رؤيتها الرامية إلى دعم الناشر الإماراتي والإسهام في تعزيز المشهد الثقافي في دولة الإمارات وتنمية الصناعات الإبداعية فيها.