مطعم “مِكْنان” في أبوظبي وجهة إماراتية تُعيد تقديم التراث بنكهة معاصرة

أبوظبي في 25 نوفمبر/وام/ افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم مطعم مِكْنان في ساحة ديرفيلدز مول بأبوظبي، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والإعلامية وروّاد قطاع الضيافة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بالمفاهيم الإماراتية التي تقدم التراث المحلي برؤية عصرية.

وأشاد معاليه بما يمثّله المطعم من إضافة مميزة لمسار تطوير المطبخ الإماراتي، موضحا أن تقديم المأكولات الوطنية برؤية معاصرة يُسهم في إبراز الهوية الثقافية للدولة، ويعزّز الجهود الهادفة إلى نقل التراث الإماراتي إلى الأجيال الجديدة والزوار من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف معاليه أن تجارب الطهي الأصيلة قادرة على تعزيز التفاهم الثقافي بين الشعوب، وترسيخ مكانة الإمارات بوصفها جسرًا للتواصل الحضاري.

وأعربت إدارة مطعم مِكْنان، ممثّلة في كيسافان موراليدهاران، المدير العام لمجموعة SFC، عن بالغ تقديرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على تشريفه حفل الافتتاح ودعمه للمشاريع الوطنية في قطاع الضيافة.

وأكد موراليدهاران أن حضور معاليه يعكس اهتمامه الكبير بالمبادرات التي تحتفي بالتراث الإماراتي وتعزّز حضوره في التجارب الطهوية الحديثة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشكل مصدر إلهام لفريق العمل لمواصلة تطوير مفاهيم مبتكرة تعبّر عن الهوية المحلية وتلائم تطلعات الجمهور والزوار.

وقال كيسافان موراليدهاران : “يمثل مِكْنان خطوة إضافية في مساعينا لإبراز جماليات المطبخ الإماراتي وتعزيز حضوره في قطاع الضيافة.. ونفخر بتقديم تجربة تُجسد الموروث المحلي في قالب يناسب الأذواق المتنوعة”.

واستوحى مِكْنان اسمه من زهرة “المِكْنان” الصحراوية، رمز القوة والجمال والقدرة على الازدهار رغم قسوة الطبيعة. وتنعكس هذه الروح في التصميم الداخلي للمطعم، حيث تتداخل العناصر التراثية مع اللمسات العصرية لتقديم تجربة تحمل الطابع الإماراتي بصياغة حديثة.

ويشرف على مطبخ مِكْنان اسم إماراتي بارز في الطهو التراثي، أم سالم سميحة الكعبي، التي تُعد مرجعًا في المطبخ الشعبي الإماراتي.

وتعمل أم سالم على تطوير الوصفات وتوجيه الفريق، لضمان تقديم تجارب نكهة أصيلة تعبّر عن الموروث المحلي ضمن قالب متجدد يناسب تطلعات الجمهور المعاصر.

وتعتمد قائمة مِكْنان على إعادة تقديم الأطباق الإماراتية المنزلية بأسلوب ابتكاري يحافظ على أصالة النكهة، ويُبرز جمالية المكوّنات المحلية.

ويركّز المطعم على سرد حكاية المطبخ الإماراتي من خلال أطباق مصممة لتجسيد الذاكرة الشعبية بروح طهوية حديثة.

يقع المطعم في قلب ديرفيلدز مول، في موقع استراتيجي قريب من الشهامة والباهية ومدينة خليفة وشاطئ الراحة، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات ومحبي المأكولات التراثية التي تُقدّم في إطار معاصر.