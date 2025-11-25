"تريندز" يستعرض إصداراته بمهرجان العين للكتاب 2025

العين في 25 نوفمبر/وام/ يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات للمرة الرابعة على التوالي في مهرجان العين للكتاب ليسلط الضوء على أحدث إصداراته التي تجاوزت 500 إصدار وتتنوع بين الترجمة والدراسات الاستراتيجية.

واستعرض الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات(وام) كتاب "عصر اللؤلؤ: من الفقر إلى الازدهار والذي يعتبر أحدث إصدارات المركز والذي تُرجم إلى اللغة الإنجليزية، وكتاب "القوى الناعمة لدولة الإمارات" فيما يتواجد في المعرض العدد الـ 15 من موسوعة "جماعة الإخوان المسلمين وخطرها".

وأكد العلي أن المركز يشارك في معرض العين للكتاب كشريك استراتيجي مع مركز اللغة العربية، ويحرص على التبادل المعرفي والثقافي مع كافة المؤسسات ودور النشر المشاركة ووصف المعارض الثقافية بأنها جسور للمعرفة والثقافة.

و أعلن العلي عن الإطلاق المرتقب لمكتب تريندز في مدينة العين، والذي سيقوم بتقديم حزمة من الخدمات للمجتمع المحلي، تشمل الاستشارات البحثية التي تقدم خدمات بحثية متخصصة لأهالي العين والتدريب الإعلامي والمهني من خلال إقامة دورات لـ "صقل مواهب الإعلاميين" في المدينة كما سيحتضن الباحثين الشباب و توقيع اتفاقيات تعاون، أبرزها مع جامعة الإمارات، لإصدار بحوث مشتركة واحتضان الباحثين الشباب ونشر إصداراتهم.

وأوضح الدكتور محمد العلي أن مكتب العين سيجري استطلاعات للرأي تركز على مشاريع متخصصة لخدمة المؤسسات الخاصة في المدينة.

وأثنى على التطور المستمر لـ "صناعة المعارض في دولة الإمارات" مشيراً إلى أن هذه التظاهرات الثقافية تسهم في توعية الشباب وتتيح للطلاب قضاء أوقات فراغهم في بيئة ثقافية غنية.

وضمن جدول أعماله في المعرص، يستعد المركز عبر مكتبه في مدينة العين لإطلاق دراسة بحثية نوعية بعنوان "الأمن الديموغرافي في دولة الإمارات: الضرورة الاستراتيجية لمعالجة تراجع معدلات الخصوبة".

تأتي الدراسة التي أعدتها الباحثة مريم راشد الزعابي، رئيسة قسم الإرشاد الأكاديمي بمكتب البعثات الدراسية، في إطار مساعي المركز لتمكين الكفاءات البحثية الشابة من تقديم معالجات علمية للقضايا الوطنية.

وفي تعليقها على انطلاق المشاركة، قالت وردة المنهالي مديرة مكتب "تريندز" في العين إن مشاركة هذا العام عبر مكتب العين تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الثقافي للمركز، وتهدف إلى تحفيز الجيل الجديد على الانخراط في البحث العلمي الاستشرافي لتعزيز قيم التسامح وصنع المستقبل.

بدوره، أشار عبيد فيصل الكعبي، رئيس قسم المكتبات الذكية بإدارة التوزيع والمعارض، إلى أن الجناح يتميز بتقديم محتوى فكري عبر تقنيات تفاعلية تدعم تجربة الزائر وتعكس تميز المحتوى الذي يقدمه المركز.

وفي سياق متصل، يشارك مجلس شباب "تريندز" ممثلاً بالباحث سيف النعيمي ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان، في جلسة بعنوان "الشباب والمشهد الثقافي"، والمقرر عقدها غدا في كليات التقنية العليا بالعين.