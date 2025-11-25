ولي عهد الفجيرة يترأّس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية

الفجيرة في 25 نوفمبر/وام/ أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الخدمات والجهود الإنسانية في دعم المجتمع وتحقيق رفاهية المواطن ورفع جودة حياته.

ونوه سموه خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لمجلس أمناء مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بشأن تنفيذ المشاريع والأعمال الإنسانية والجهود الرامية إلى تحسين حياة الأفراد وتمكينهم من أجل مستقبلٍ أكثر ازدهارًا وإنتاجية.

واستعرض الاجتماع عددًا من المشاريع التطويرية والتقرير الإداري والمالي لعام 2025 وما تم إنجازه من مبادرات وبرامج إنسانية خلال العام، إلى جانب عدد من المقترحات والموضوعات المطروحة والمتعلقة بتطوير المبادرات الحالية وإطلاق مبادرات جديدة تتماشى مع رؤية المؤسسة المستقبلية.

ووجّه سمو ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس الأمناء بمواصلة العمل نحو تعزيز جودة الخدمات الإنسانية المقدمة بما يرسخ مكانة المؤسسة كإحدى أبرز الجهات الداعمة للمجتمع في إمارة الفجيرة والدولة.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.