"مهرجان الذيد للعسل" ينطلق 4 ديسمبر

الشارقة في 25 نوفمبر / وام / تطلق غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر المقبل فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان الذيد للعسل" في مركز إكسبو الذيد الحدث الذي يعد منصة سنوية بارزة تحتفي بصناعة العسل وتهدف إلى دعم قطاع النحالين وتعزيز الإنتاج المحلي وتوعية المجتمع بالقيمة الغذائية للعسل وذلك في إطار حرص الغرفة على تنمية القطاعات الإنتاجية والزراعية في الإمارة.

يستقطب المهرجان في نسخته الجديدة مشاركة واسعة تتجاوز 70 عارضاً من النحالين وتجار العسل والشركات المتخصصة والأسر المنتجة ويعكس الحدث النمو المتزايد لقطاع تربية النحل في المنطقة موفراً بيئة مثالية لعرض المنتجات المحلية ومتيحاً الفرص للنحالين لتطوير أساليب الإنتاج وتعزيز تنافسيتهم في الأسواق.

ويزخر جدول المهرجان بمسابقات نوعية وجوائز قيمة لتحفيز التنافسية والجودة أبرزها مسابقة "أفضل عسل سدر" بفئتيها للمواطنين ولدول مجلس التعاون الخليجي ومسابقة "أفضل قرص شمع" ومسابقة "أفضل عسل سمر" .

ومن المقرر أن يتم بعد مراسم افتتاح المهرجان رسمياً الإعلان عن الفائزين في فئة عسل السدر فيما سيتم الكشف عن الفائزين بـ"أفضل قرص شمع" في اليوم الثاني للمهرجان وتختتم المنافسات في اليوم الثالث بإعلان نتائج "أفضل عسل سمر".

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تنظيم المهرجان يأتي ترجمةً لالتزام الغرفة بدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والمساهمة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة في الشارقة مشيرا إلى حرص الغرفة على تنظيم فعاليات اقتصادية وتراثية تتناغم مع طبيعة مدن الإمارة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية والحفاظ على الموروث الإماراتي ودعم المنتجين المحليين .

وأوضح أن المهرجان يمثل منصة حيوية تتيح للزوار الاطلاع على أحدث تقنيات تربية النحل وتوفر مساحة لتبادل الخبرات مما يسهم في الارتقاء بجودة المنتج المحلي مؤكداً سعي الغرفة المستمر لتمكين النحالين وتوفير سبل الدعم لضمان نمو أعمالهم.

من جانبه أوضح محمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان أن المهرجان يهدف إلى الجمع بين الحدث التجاري و الفعاليات التراثية والاجتماعية التي تجمع المهتمين بالعسل من مختلف المناطق لافتا إلى أن سوق العسل سيتيح لزوار المهرجان تذوق وشراء أجود الأنواع مباشرة من المنتجين ودعا الجمهور إلى زيارة المهرجان والاستمتاع بفعالياته المتنوعة.

و يحرص المهرجان على الجانب التثقيفي عبر تنظيم ورش عمل ومحاضرات تستهدف الجمهور والنحالين لنشر ثقافة تربية النحل والمساهمة في بناء قاعدة معرفية تدعم استدامة هذا القطاع الحيوي.