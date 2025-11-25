"شراع" يفتح باب الترشح لجوائز "سِفّي"

الشارقة في 25 نوفمبر / وام / أعلن مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 " شراع " عن فتح باب الترشح والتسجيل لجوائز "سِفّي" 2026 التي تكرّم الجهود الاستثنائية للمؤسسين والموجهين والداعمين ورواد الأعمال الذين أسهموا في تعزيز الابتكار والنمو والتأثير الإيجابي في منظومة الأعمال وذلك ضمن خمس فئات رئيسية تشمل "التكنولوجيا" و "التأثير الاجتماعي" و "النجم الصاعد" و "الموجّه المتميز" و"داعم المنظومة الريادية" ويستمر تلقي طلبات الترشح والتسجيل حتى 31 ديسمبر المقبل .

ويتم تكريم الفائزين بالجوائز خلال مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026 الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة والمقرر انعقاده يومي 31 يناير و1 فبراير المقبلين في"مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" في إطار جهود "شراع" لترسيخ مكانة الحدث منصة رائدة تجمع أبرز العقول والخبراء والمبتكرين لصياغة ملامح الجيل الجديد من أصحاب المشاريع الريادية في المنطقة وإتاحة الفرصة لهم لتعزيز حضورهم وتأثيرهم في الساحة الريادية محلياً وإقليمياً.

وتستقبل الجوائز طلبات الترشح من الأفراد والمؤسسات المعنية بالمنظومة الريادية متيحة للمشاركين ترشيح أنفسهم أو ترشيح الآخرين وتلتزم الجوائز بكفاءة وشفافية عملية التقييم بإشراف لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والشركاء ممن يقيمون الترشيحات وفق معايير مهمة.

ويُقيّم أعضاء لجنة التحكيم الترشيحات في فئة "التكنولوجيا" استناداً إلى تميّز الحلول المقدمة ومعالجتها للتحديات وقدرتها على التطور والتوسع وتعزيز الاستثمار إلى جانب النجاحات السابقة التي حققها المؤسس .

فيما تُقيّم الترشيحات المشاركة في فئة "التأثير الاجتماعي" بناءً على التأثير الإيجابي الهادف للمشروع ومستوى الابتكار إلى جانب خبرة المؤسس في صناعة التغيير المنشود.

تتضمن معايير تقديم فئة "النجم الصاعد" الرؤية المبتكرة والإنجازات البارزة السابقة إضافة إلى إمكانية النمو في حين تحتفي فئة "الموجه المتميز" بالمساهمات المحورية في منظومة الأعمال والدعم المؤثر المقدّم للمؤسسين أما فئة "داعم المنظومة الريادية" فتُكرم جهود تسهيل التعاون وتوفير الموارد الأساسية وتعزيز النمو المستدام لمنظومة الشركات الناشئة.

ودعا المهرجان رواد الأعمال والموجهين والمؤسسات والمساهمين في المنظومة الريادية من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من هذه الفرصة وتقديم طلبات الترشح والتسجيل في جوائز "سِفّي" 2026 حيث سيتم الإعلان عن القائمة القصيرة في 20 يناير 2026.

وساهمت جوائز "سِفّي" 2025 التي انطلقت مطلع العام الجاري في تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لعدد من الشركات الناشئة في دولة الإمارات مؤكدة دور "شراع" في رعاية الابتكار ودعم النمو الهادف.