صندوق خليفة يطلق "برنامج رواد العين التدريبي" بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي

العين في 25 نوفمبر/وام/ أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي العالمي، إطلاق "برنامج رواد العين التدريبي"، لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وتعزيز الابتكار في منطقة العين.

يستقطب البرنامج الذي انطلق أمس في "مزن هب العين"، المواطنين الإماراتيين من أصحاب الأفكار الطموحة لإحداث تأثيرٍ ملموس في مشهد ريادة الأعمال والابتكار.

وبقيادة صندوق خليفة، وبدعم من أكاديمية أبوظبي العالمي، يجمع البرنامج بين الدعم الحكومي والتميز الأكاديمي والشراكات الاستراتيجية، ليفتح آفاقًا جديدة أمام المواطنين الإماراتيين.

ويشكّل البرنامج محطة بارزة في تطوير بيئة ريادة الأعمال في إمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وجعله أكثر تنافسية وتنوعًا.

ويستهدف البرنامج التدريبي القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة، والتكنولوجيا الزراعية، والتصنيع الخفيف، والابتكار الصناعي، والسياحة والثقافة والتراث، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات التطبيقية، وهي مجالاتٌ رئيسية للنمو الاقتصادي والابتكار في العين.

وخلال خمسة أيام سينضم المشاركون إلى ورش عمل تفاعلية وجلسات توجيه مخصصة ومسابقات تهدف إلى تسريع رحلتهم في ريادة الأعمال، وسيكتسبون خبرات عملية في تصميم نماذج الأعمال، وبناء الفرق، وتطوير النماذج الأولية، وتقديم العروض.

ويختتم البرنامج التدريبي بـ "يوم العرض التجريبي" والذي يستعرض خلاله المشاركون حلولهم وابتكاراتهم أمام لجنة من الخبراء.

وتحصل الفرق الثلاثة الأولى على 50 ألف درهم إماراتي كتمويل أولي، بالإضافة إلى الدعم العيني والتوجيه وإمكانية الوصول إلى حاضنة "مسرعات مزن للأعمال" ومنظومتها لريادة الأعمال فيما يحصل المشاركون على شهادات مشاركة تقديراً لجهودهم وإنجازاتهم.

وقال سعادة خليفة سعيد الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع ريادة الأعمال في صندوق خليفة : "نفخر بدعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال "برنامج رواد العين التدريبي" عبر توفير الدعم والتوجيه والتدريب، ونسعى إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، خاصةً في منطقة العين التي تتمتع بإرث عريق وإمكاناتٍ هائلة ونعمل على تمكين المواهب الوطنية لتحويل أفكارها إلى مشاريع اقتصادية مؤثرة وتعزيز الابتكار وخلق الفرص، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لاقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة".

من جهته، قال علي المهيري، المدير التنفيذي الأول لتمكين الأعمال في أكاديمية أبوظبي العالمي ومركز الأبحاث التابع لها، إن برنامج "رواد العين" التدريبي يعكس الالتزام الراسخ لأكاديمية أبوظبي العالمي بالاستثمار في رأس المال البشري والابتكار، ومن خلال تزويد روّاد الأعمال الإماراتيين بالأدوات العملية، والإرشاد، وفرص التمويل، نسهم في تحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة ومؤثرة تدعم رؤية الدولة على الأمد الطويل.

يعدُّ برنامج "رواد العين " التدريبي أكثر من مجرد برنامج تدريبي ويشكل منصة انطلاق للمواهب الإماراتية لتُبدع وتُسهم بفعالية في منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات.