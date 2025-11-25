مجموعة الإمارات تحتفي بإتمام 90 مواطناً ومواطنة لـ 14 برنامجاً للقيادة والتطوير المهني

دبي في 25 نوفمبر/وام/ كرّمت مجموعة الإمارات اليوم أكثر من 90 من الكفاءات الوطنية من مختلف إداراتها بعد إتمامهم بنجاح 14 برنامجاً من برامج القيادة والتطوير المهني منذ بداية العام.

صُمّمت هذه البرامج، التي تنفذها المجموعة بالتعاون مع جهات حكومية وشركاء أكاديميين عالميين، لتسريع مسار النمو المهني لأصحاب الكفاءات الإماراتية الواعدة، وتزويدهم بمهارات قيادية متقدمة تدعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات، وترسّخ جاهزية المجموعة لمرحلتها المقبلة من التوسع والنمو.

وتنوعت مراكز المتخرجين بدءاً من المديرين في المستوى المتوسط وصولاً إلى القيادات العليا، بما يعكس تنوع القدرات الإماراتية واتساع نطاق الخبرات عبر وحدات الأعمال المختلفة.

ونفّذ الخريجون 20 مشروعاً نوعياً كجزء من رحلتهم التطويرية، تُرجمت إلى نتائج عملية تسهم في دعم مسيرة التقدم في الدولة.

ومن بين أبرز المبادرات برنامج الذكاء الاصطناعي المعتمد وطنياً، ومشروع تخفيف حرارة الجو للعاملين الذي أطلقته دناتا ضمن حملة "Beat the Heat"، إلى جانب مشاركات استشارية استراتيجية دعمت منظومة الأعمال المحلية، ما يجسد ثقافة الابتكار وحلّ المشكلات التي تتميز بها مجموعة الإمارات.

وقدّم المشاركون في البرامج الأربعة عشر حلولاً مبتكرة وتوصيات استراتيجية لمعالجة تحديات رئيسية في قطاعات الطيران والسياحة والمالية والاستدامة وتجربة العملاء والتميّز الحكومي، في جهود أسهمت في تعزيز طموحات دبي المستقبلية.

ووسّعت مجموعة الإمارات خلال هذا العام خيارات مساراتها الأكاديمية لتشمل برامج ماجستير في أربع جامعات دولية رائدة هي كينغز كوليدج لندن، وجامعة جورج تاون، وجامعة هارفارد، وجامعة غلاسكو.

ويواصل الموظفون الإماراتيون الملتحقون بهذه البرامج في تخصصات تشمل السياسات العامة، والعلاقات الدولية، والتمويل، والابتكار، وإدارة الطيران، والقيادة بناء قاعدة معرفية أعمق تمكّنهم من تلبية متطلبات القوى العاملة في المستقبل، ومواكبة احتياجات صناعة الطيران العالمية المتطورة.

وتشمل البرامج المتاحة حالياً للمواطنين والتي تخرّج فيها المشاركون اليوم برنامج القيادة مع رولز رويس، برنامج القيادة مع إيرباص، برنامج Microsoft Digital Experience، برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال، برنامج محمد بن راشد للقيادة، برنامج دبي للخبراء الماليين، برنامج القيادات الإعلامية، برنامج الذكاء الاصطناعي، برامج مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبرنامج Lead & Design.