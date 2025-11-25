"منتدى مجالس سيدات الأعمال 2025 "يضع خارطة طريق للاقتصاد الدائري

الشارقة في 25 نوفمبر/وام/ نظم "مجلس سيدات أعمال الشارقة" أمس في منطقة الجادة بالشارقة النسخة الثالثة من "منتدى مجالس سيدات الأعمال" 2025 تحت شعار "تمكين التواصل .. تعزيز التأثير .. وبناء المستقبل" وذلك بالتعاون "مجلس سيدات أعمال أبوظبي" و"غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات".

جمعت النسخة الثالثة من المنتدى التي تقام هذا العام في الإمارات نخبة من الشخصيات القيادية وصناع القرار والمؤثرين في مجال استدامة الأعمال والتعليم والابتكار لبحث مستقبل الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة ودور المجتمعات المرنة ونماذج العمل المتمحوَرة حول الإنسان في تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

حضر المنتدى الشيخة هند بنت ماجد القاسمي رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة وأغنيس لوبيز-كروز مديرة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات وعدد من رائدات الأعمال والمسؤولين.

وقالت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي :" تسهم النساء في رسم مسار الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء مستقبله ومن خلال الابتكار والشمول والجهود المؤسسية تسهم المرأة في بناء نماذج أعمال مستدامة وقادرة على التنافس على المستوى العالمي وتؤثر المرأة في أولويات النمو الوطني فريادة المرأة ليست مجرد اصطلاح رمزي بل واقع تنظيمي يجسد مشاركتها في رسم مسار تطور الاقتصاد وضمان مرونة عملية التقدم والتطور والازدهار.

وأضافت أن هذا المنتدى منصة استراتيجية لتنسيق الجهود وتبادل الرؤى وتسريع أثر المشاريع النسائية في جميع أنحاء دولة الإمارات وتعكس شراكتنا مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات نهجنا الموحد تجاه تحقيق الشمول الاقتصادي القائم على التعاون العملي ومعا سنوفر البيئة المناسبة لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاقه وبناء شبكات أكثر قوة وترابطاً وتحقيق نتائج عملية قابلة للقياس تعزز ريادة المرأة في الاقتصاد على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي.

من جانبها قالت أغنيس لوبيز-كروز : "تجسد مشاركتنا في النسخة الثالثة من هذا المنتدى التزامنا بشراكتنا الاستراتيجية مع مجلس سيدات أعمال الشارقة ومجلس سيدات أعمال أبوظبي إذ يستند تعاوننا إلى قيم مشتركة والتزام راسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام ونُعرب عن شكرنا لكل من ساهم في تنظيم هذا المنتدى وتحويله إلى منصة محفزة للمشاريع الهادفة والابتكار والتأثير الإيجابي طويل المدى".

وافتتح المنتدى برنامج أعماله بجلسة نقاشية تحمل عنوان "النموذج الجديد: تعزيز الاقتصاد الدائري" وتناول المتحدثون كيفية انتقال الشركات والمؤسسات من النماذج التقليدية إلى النماذج الدائرية بدون التعرض لفقدان العوائد وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "عام من التأثير: عصر جديد من البناء المجتمعي" وركزت على المناهج القائمة على المجتمع في قطاعات الحرف والاستدامة والشمول المالي .

فيما جاءت الجلسة الثالثة بعنوان "الجوهر الذي لا ينكسر: المهارات الإنسانية والتعليم" واستعرضت أهمية القدرات البشرية كالإبداع والتفكير النقدي والذكاء العاطفي والثقافي في عصر الذكاء الاصطناعي وضرورة تكيّف التعليم مع الصناعة بسرعة إلى جانب تسليط الضوء على أهمية التعاون بين الجامعات والشركات بهدف تطوير المواهب وتعزيز كفاءتها وجاهزيتها للمستقبل بالإضافة إلى توفير بيئات تعليمية عملية ومرنة.

وأختتم برنامج المنتدى بجلسة نقاشية بعنوان "الابتكار الدائري: من الفكرة إلى التطبيق" تناولت كيف تتجاوز الممارسات الاقتصادية الدائرية المواد الأولية لتشمل تطوير المواهب والتعاون الإبداعي.