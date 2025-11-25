"هيئة أبوظبي للتراث" تشارك في معرض العين للصيد والفروسية

العين في 25 نوفمبر/وام/ تشارك هيئة أبوظبي للتراث في الدورة الأولى للمعرض الدولي للصيد والفروسية في العين، بصفتها شريكاً تراثياً للحدث الذي ينطلق غدا ويستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، في مركز "أدنيك" العين.

تأتي مشاركة الهيئة في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الوعي بالتراث الوطني، ودعم الجهود التي تُسهم في حماية الممارسات التراثية المستدامة، وتعزيز حضور الموروث الإماراتي الأصيل في مختلف المحافل، بما يعكس الهوية الوطنية وعمق الارتباط بتاريخ الصيد والفروسية في المجتمع الإماراتي.

وتقدم الهيئة خلال مشاركتها في المعرض الذي تنظمه مجموعة أدنيك إحدى شركات مدن، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات تجربة تراثية متميزة للزوار عبر جناحها الذي يضم مجموعة من المنصات والأركان، منها ركن الأزياء التراثية الذي يعرض أشكالاً متنوعة من الملابس التقليدية منها "المحزم" الرجالي و"السويعية" النسائية، ويمكن للزوار تجربة ارتداء الملابس والتقاط الصور التذكارية.

ويضم جناح الهيئة أركاناً أخرى مثل ركن مهرجان الظفرة، الذي يُعرّف الزوار بتفاصيل المهرجان عبر جولة افتراضية، مع إمكانية التسجيل للمشاركة، إلى جانب ركن برنامج "شاعر المليون" الذي يستعرض مستجدات الموسم الثاني عشر للبرنامج.

وخصصت هيئة أبوظبي للتراث مساحة واسعة في جناحها لرواد الأعمال الإماراتيين، حيث يحتضن الجناح عدداً من المشاريع المبتكرة القائمة على خيرات شجرة النخيل.

ويعد "المجلس" ركناً أساسياً في جناح الهيئة، بوصفه عنصراً من عناصر البيت الإماراتي التقليدي يعكس قيم "السنع" المتمثلة في الترحيب بالضيوف وكرم الضيافة.

ومن التجارب المميزة التي يقدمها جناح الهيئة "لعبة تحدي الهدد" وهي تجربة رقمية مفعمة بالحماس، يخوض خلالها المشارك سباقاً مع الزمن لاختبار معرفته بالتراث الإماراتي عبر الإجابة عن عدد من الأسئلة، ومع كل إجابة صحيحة، يجمع النقاط وينتقل إلى مستويات أكثر تحدياً.

وضمن جهود الهيئة في عرض التراث بأسلوب معاصر، يوفر الجناح عدداً من الشاشات الذكية منها "الشاشة ثلاثية الأبعاد" التي تأخذ الزوار في رحلة بصرية فريدة تحتفي برموز التراث الإماراتي الأصيل، مقدمةً تجربة ثلاثية الأبعاد واقعية ومذهلة.

كما يوفر الجناح شاشة تفاعلية تعمل كخارطة طريق رقمية لاستكشاف رؤية الهيئة ومشاريعها الرائدة، بواجهة عصرية سهلة الاستخدام.

وتقدم الهيئة ضمن مشاركتها في المعرض عدداً من الورش والمسابقات والفعاليات التراثية.