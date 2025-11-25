"مهرجان الشيخ زايد" يستضيف العمل الموسيقي الإماراتي" جمال الإتحاد"

أبوظبي في 25 نوفمبر/وام/ يستضيف مهرجان الشيخ زايد العمل الموسيقي الإماراتي "جمال الاتحاد"، الذي يُعد عملاً إماراتيًا أصيلًا وُلد من أرض الإمارات، ويعكس في جوهره قيم الدولة الراسخة في الوحدة والتعايش، والصمود، والأمل، والإنسانية، وذلك يوم السبت المقبل.

تأتي المبادرة بتنظيم من برجيل القابضة بالتعاون مع الموسيقار العالمي " إيه آر رحمان" لإنتاج الأغنية بهدف إلهام الجمهور محليًا ودوليًا، وترسيخ حضور هذه القيم على المستوى العالمي.

يكتسب إطلاق العمل ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد أهمية خاصة، بوضعه في قلب إحدى أبرز الفعاليات الثقافية التي تجمع الزوار من مختلف أنحاء الإمارات.

وأعرب عمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، عن اعتزاز المجموعة بهذا الحدث، مشيرا إلى أن أغنية "جمال الاتحاد" تُجسّد قيم دولة الإمارات وروح وحدتها، وأن مهرجان الشيخ زايد يشكّل المنصة الأمثل لتقديم هذا العمل للجمهور في وقت تحتفي فيه الدولة بمسيرتها وإنجازاتها وشعورها المتجدد بالترابط الوطني.