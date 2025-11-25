"عنابة" تحصد كأس "الأبكار الحقايق" في جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن

أبوظبي في 25 نوفمبر/وام/ تواصلت اليوم "الثلاثاء" منافسات سن الحقايق، ضمن جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2025، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وشهدت المنافسات التي أقيمت على مدار 15 شوطاً، لمسافة 4 كلم، منافسة قوية من المطايا المشاركة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي لحصد الرموز في الأشواط الأربعة الأولى للمفتوح والإنتاج.

وتوجت "عنابة" لأحمد عبد الله بالطير العامري بكأس الأبكار في شوط الحقايق الرئيسي بزمن قدره 5:52:64 دقيقة، وانتزع "النايد" لحامد ناصر علي النعيمي ناموس الشوط الرئيس الثاني للحقايق القعدان، وحصل على بندقية الشوط إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، محققا 5:49:00 دقيقة.

وشهدت فئة الإنتاج، فوز "نسايم"، لراشد علي بالرشيد الكتبي بكأس الحقايق الأبكار الإنتاج بزمن قدره 5:48:96 دقيقة، وحصد "لطام" لمسلم حمد متعب العامري آخر رموز الحقايق بعد أن توج بشداد القعدان الإنتاج في الشوط الرئيسي الرابع، محققاً 5:50:05 دقيقة.

واستمرت المنافسات في الأشواط من الخامس وحتى الخامس عشر، وأسفرت عن فوز "الهدة" لعلي عبيد بخيت بالرشيد الكتبي، و"مشواح" لفهيد محمد الرزق العجمي، و"الشايبة" لحمد سالم جابر الوهيبي، و"دانات" لمحمد ناصر الدرعي، و"جراح" لأحمد سعود سالم الحكماني، و"وجنة" لأحمد عبد الله بالطير العامري، و"تقدير" لحمد سعيد سيف الدرعي، و"شباب" لأحمد سهيل بطي، و"الهدة" لعبد الله أحمد بالطير العامري.

وتقام غداً منافسات سن اللقايا، لمسافة 5 كم بالميدان الجنوبي، وخصصت اللجنة المنظمة 30 شوطاً لسن اللقايا، منها 26 في الفترة الصباحية، و14 في الفترة المسائية التي تشهد 4 رموز للأبكار المفتوح والمحليات الإنتاج والمهجنات الإنتاج.