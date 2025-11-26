كوريا الجنوبية تنشئ شركة خاصة لاستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة

سيؤول في 26 نوفمبر /وام/ أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم، الأربعاء، أنها ستنشئ شركة استثمارية إستراتيجية ستدير صندوقًا خاصًا لاستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، تحقيقًا للاتفاق الثنائي بشأن الرسوم الجمركية الذي تم إبرامه الشهر الماضي.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه سيتم تأسيس وتشغيل الشركة المقترحة، التي أُطلق عليها اسم مؤقت هو "شركة الاستثمار الإستراتيجي الكورية الأمريكية"، لمدة أقصاها 20 عامًا بموجب مشروع قانون خاص قدمه الحزب الديمقراطي الحاكم لدعم خطط سيؤول الاستثمارية في الولايات المتحدة.

وكانت حكومة كوريا الجنوبية سعت إلى تقديم مشروع القانون خلال هذا الشهر بعد أن اتفق الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على تفاصيل تعهد سيؤول باستثمار 350 مليار دولار، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية، خلال قمتهما في "غيونغجو" في 29 أكتوبر الماضي.

وسيتألف الاستثمار، بموجب الشروط النهائية، من 200 مليار دولار على شكل أقساط نقدية، مع حد أقصى سنوي محدد بـ 20 مليار دولار، و150 مليار دولار إضافية للتعاون الثنائي في مجال بناء السفن.

ووافقت الإدارة الأمريكية، في المقابل، على خفض الرسوم الجمركية على السيارات الكورية من 25% إلى 15%، على أن يتم تطبيق التخفيض بأثر رجعي من بداية الشهر الذي يتم فيه تقديم مشروع القانون.

