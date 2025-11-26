14 وزنا للرجال والسيدات في "أبوظبي جراند سلام" للجودو

أبوظبي في 26 نوفمبر /وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي" جراند سلام" للجودو، اعتماد 14 منافسة للرجال والسيدات على مدار 3 أيام من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وينظم البطولة اتحاد الإمارات للجودو بمتابعة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي، وتشهد توزيع 56 ميدالية، منها 14 ذهبية للأوائل، و14 فضية لفئتي الرجال والسيدات، و28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع، إضافة لنقاط تضاف لرصيد التأهل إلى الألعاب الأولمبية القادمة.

ويتنافس الرجال في 7 أوزان تحت "60 و66 و73 و81، و90، و100 كجم، وفوق 100 كجم"، بينما تشهد مسابقات السيدات 7 أوزان أيضاً تحت "48، و52، و57، و63، و70 كجم، وتحت وفوق 78 كجم".

وأوضحت اللجنة المنظمة أن تصفيات الدور التمهيدي، تقام بصالة (مبادلة أرينا)، في أبوظبي، خلال الفترة الصباحية أيام الجمعة والسبت والأحد على 3 أبسطة، وصولا إلى الأدوار النهائية والتتويج.

وقالت إن القرعة ستجى ظهر يوم غد عبر "تقنية الفيديو"، إيذانا بانطلاق البطولة بمشاركة نخبة المصنفين عالميا، بالإضافة إلى منتخبنا الوطني، على إجمالي جوائز تبلغ 154 ألف يورو.