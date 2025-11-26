"التنمية الأسرية" و"بروج" تنظمان ملتقى "القيادة وصوت الشباب"

أبوظبي في 27 نوفمبر / وام / نظمت مؤسسة التنمية الأسرية و"بروج"، ملتقى بعنوان" القيادة وصوت الشباب" تحت شعار "من الحكمة إلى الطموح"، استهدف تجسيد أهمية الجمع بين خبرة كبار المواطنين، وطموح الشباب وطاقاتهم الخلّاقة، للمضي بالوطن نحو آفاق أرحب من الريادة والازدهار والنهضة.

حضر الملتقى سعادة وفاء محمد آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في مؤسسة التنمية الأسرية، والسيد هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج"، وعدد من موظفي الجهتين ورواد أدنوك ولجنة شباب بروج.

وقالت سعادة وفاء محمد آل علي، إن الملتقى يؤكد أهمية التواصل بين الأجيال؛ حيث تلتقي بصيرة من صنعوا النهضة الأولى باندفاع من يصنعون المستقبل، ليبقى الإرث الوطني الذي بناه الآباء والأجداد متواصلاً في عقول الشباب وقلوبهم، عبر جسور حوار تربط الماضي بالحاضر وتفتح آفاق المستقبل.

وأشارت إلى أن هذا اللقاء يأتي في مرحلةٍ تمضي فيها دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تنفيذ مخرجات الأجندة الوطنية للشباب حتى عام 2031، إدراكاً بأن تمكينهم الحقيقي يبدأ من جذورهم وقيمهم التي غرسها كبار المواطنين، وبأن قوة المجتمع تُبنى حين تتكامل حكمة الكبار مع طاقة الشباب، لافتة إلى أن العلاقة بين الجيلين ليست انتقالاً عابراً للمعرفة، بل شراكة متكاملة يستفيد فيها الشباب من خبرات الكبار، ويستمد فيها كبار المواطنين طاقة الأمل وروح التفاؤل من الأجيال الشابة.

وأكدت أن الدولة أولت، منذ تأسيسها وفي ظل القيادة الرشيدة، اهتماماً بالغاً بتمكين الشباب، بالتوازي مع رعاية كبار المواطنين وتقدير جهودهم، مشيدة بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، التي تؤكد على الدوام أهمية احترام كبار المواطنين وصون مكانتهم، وتعزيز دورهم في تنمية المجتمع، باعتبارهم القدوة ومصدر الحكمة للأجيال القادمة.

وأضافت أن دولة الإمارات قدمت مبادرات رائدة للشباب، مثل مركز الشباب العربي عام 2017 ومنصّة فرص الشباب العربي عام 2018 وبرنامج نوابغ الفضاء العرب عام 2020، وأطلقت برامج نوعية لكبار المواطنين تعزّز تواصلهم مع المجتمع وتتيح نقل خبراتهم للأجيال القادمة، إيماناً بأن رفعة الوطن تتحقق بتكامل جميع أبنائه.

وأكدت آل علي، أن التشبث بالقيم والهوية، والامتداد الأصيل لمن سبق، يدعم تواصل مسيرة التنمية الزاخرة، ليظل اسم الإمارات عالياً بين الأمم، مستنداً إلى تفاعل الخبرة المتراكمة والحكمة الراسخة مع طاقات الحاضر ورؤاه.

من جانبه، قال هزيم سلطان السويدي، إن تعزيز الروابط المجتمعية وتطويرها تعد في صدارة الأولويات الوطنية، وإن "بروج" تسهم من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، في دعم توجهات الدولة وتحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأوضح أن لجنة "بروج للشباب" تعمل على تفعيل دور الشباب في الإمارات وتمكينهم في المجالات المختلفة.

وشهد الملتقى حلقة نقاشية تحت عنوان "مسيرة ملهمة.. وجيل يصنع المستقبل"، أدارها مصعب المصعبي، مهندس أول تفتيش مخاطر ونائب رئيس لجنة الشباب في بروج، واستضافت سعادة وفاء محمد آل علي، والسيد هزيم سلطان السويدي، وعلي الحوسني، النائب الأول للرئيس التنفيذي لبروج بالإنابة، ومريم الحوسني، مديرة إدارة رواد أدنوك، وناقشت التجارب والقصص الملهمة في مجالات العمل المجتمعي والابتكار والريادة، وأوصت بأهمية الحوار بين الجيلين في تعزيز الوعي وترسيخ القيم الوطنية.

وأوصى المشاركون في الحلقة النقاشية بالاستفادة من خبرات كبار المواطنين في دعم طموحات الشباب، وسبل تمكينهم من قيادة المستقبل بثقة واقتدار، بما يرسخ مفهوم الشراكة المجتمعية ويعزز استدامة مسيرة التنمية في دولة الإمارات.