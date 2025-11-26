"الوطنية لحقوق الإنسان" تنظم ورشة توعوية لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة

أبوظبي في 26 نوفمبر /وام/ نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الورشة التوعوية الثانية لموظفي مراكز استقدام العمالة المساعدة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي.

واستهدفت الورشة، موظفي مراكز "تدبير" والعاملين فيها؛ حيث قدمت فاطمة الحوسني، رئيسة قسم التوعية والتثقيف في الهيئة، بمشاركة لطيفة الحوسني، من المركز الإعلامي، عرضاً تعريفياً بدور الهيئة واختصاصاتها، إلى جانب تسليط الضوء على حقوق العمالة المساعدة في دولة الإمارات، ودور أصحاب العمل في حمايتها وفقًا لأفضل الممارسات.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من المشاركين، وتضمنت نقاشات واستفسارات بناءة، هدفت إلى رفع وعي موظفي "تدبير" بمسؤولياتهم في توفير بيئة عمل عادلة وآمنة تحترم كرامة الإنسان.

كما أتاحت الفرصة لتبادل الآراء والاستماع إلى تحدياتهم، في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان على مستوى المجتمع المحلي ومؤسسات سوق العمل.

يذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والورش التوعوية التي تنفذها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في إمارات الدولة، استكمالاً لرسالتها في نشر الوعي وتمكين العاملين في المراكز المعنية من أداء مهامهم، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.