بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي تحتفي بنسختها العاشرة في 27 نوفمبر الجاري

الفجيرة في 26 نوفمبر /وام/ تنطلق خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي، التي تقام في ميدان قلعة الفجيرة، في حدث احتفالي يعكس مرور 10 سنوات على انطلاق البطولة، ضمن فعاليات بطولات الفجيرة للفروسية التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة لرياضات الفروسية على مستوى الدولة والعالم.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في ميدان قلعة الفجيرة، اكتمال جميع الاستعدادات الفنية والتنظيمية للبطولة، التي تستقطب هذا العام 264 مشاركًا من داخل الدولة وخارجها، في منافسات تُبرز جمال الخيل العربية الأصيلة.

وأكد سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، أن تنظيم النسخة العاشرة من بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي يأتي بفضل الدعم والتوجيهات المستمرة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مشيرًا إلى أن البطولة تمثل احتفاءً بعشر سنوات من التميز والنجاح في مجال رياضة الفروسية والخيل العربي.

وقال إن بطولة الفجيرة الدولية للخيل العربي تمثل محطة مهمة ضمن أجندة الفروسية لهذا العام، لما تحمله من قيمة فنية عالية تتطلب مهارة وانسجامًا دقيقًا بين الفرسان والخيل، وتسهم في دعم المشاركات من المستويات المختلفة، وتعزز حضور الفجيرة في المحافل الدولية لهذه الرياضة.

من جانبه، أكد سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن البطولة تمثل منصة مهمة لإبراز جماليات الخيل وقدراته الحركية، مشيدًا بالجهود التنظيمية التي وفرت بيئة تنافسية متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة.

بدوره، أوضح السيد علي مصبح الكعبي، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية، أن البطولة تستقطب مشاركات متنوعة من فرسان الدولة وخارجها، مشيرًا إلى أن النسخة الحالية ستشهد منافسات قوية تعكس تطور مستوى المشاركين والإقبال المتزايد على مسابقات الخيل العربي.

من ناحيته، عبّر المهندس عوض الصيعري، مستشار الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، عن اعتزاز الشركة بشراكتها الإستراتيجية للبطولة، التي تعكس جزءًا أصيلًا من التراث والثقافة الإماراتية، وترسخ قيم الشجاعة والمهارة والانسجام التي تميز هذه الرياضة.

وتتميز النسخة العاشرة بتقديم مجموعة من الجوائز القيّمة التي تشمل جائزة السيف الذهبي كأرفع جوائز البطولة، وجائزة خنجر الفجيرة الفضي لأعلى مجموع نقاط للمرابط الخاصة بالمواطنين، وجائزة الفجيرة للمرابط الخاصة دعماً للمرابط الوطنية، إضافة إلى الجوائز التكريمية وهي شبوة من الفحل "دي شهار" لأفضل مربط مواطن، وشبوة "الرشيم" لأفضل فرس مواطن، المقدمة من مربط دبي للخيول العربية، ما يعكس الحرص المتواصل على تكريم التميز ودعم المرابط الوطنية.

واختتمت اللجنة العليا المؤتمر بالترحيب بالمشاركين والحضور، والتأكيد على جاهزيتها لاستضافة ثلاثة أيام حافلة بالتنافس، مشيرة إلى أن البطولة تمثل استمرارًا لرؤية الفجيرة في دعم الفروسية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.