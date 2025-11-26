وفد صيني يزور غرفة رأس الخيمة لبحث فرص التعاون

رأس الخيمة في 26 نوفمبر /وام/ استقبلت غرفة تجارة رأس الخيمة، وفدًا من دائرة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بمقاطعة "قوانغدونغ" بجمهورية الصين الشعبية، برئاسة وان شو بينغ، نائب المدير العام للدائرة، وعضوية 5 مسؤولين صينيين يمثلون معرض الصين الدولي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمقاطعة.

وكان في استقبال الوفد يوسف إسماعيل، النائب الأول لرئيس الغرفة، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومحمد السبب، نائب المدير العام للغرفة، وإيمان الهياس، مديرعام مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، فرص التعاون المستقبلي المشترك، بين كل من الغرفة والمؤسسة والجانب الصيني في العديد من القطاعات ومنها الطبي، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات.

واستعرض نائب رئيس الغرفة آلية عملها ونشاطها، وطبيعة الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال والمستثمرين، ودورها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية في الإمارة.

واستعرض يوسف إسماعيل، دور مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، الداعم لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الدعم الخدمي، وتطوير وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتوفير التدريب والإرشاد، وتبسيط الإجراءات الرسمية، وتقديم الاستشارات، والمساعدة في الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، مؤكداً حرص المؤسسة على المشاركة في معرض الصين – الآسيان.

من جانبه أشاد الوفد الصيني بالقدرات الإنتاجية الصناعية التي تتمتع بها إمارة رأس الخيمة، معربين عن تطلعهم إلى تنظيم معارض تجارية صينية في رأس الخيمة، لإطلاع مجتمع الأعمال على منتجات مقاطعة "قوانغدونغ" وإمكاناتها الاقتصادية والتصنيعية، وذلك في سبيل دعم التبادل التجاري والتعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد الوفد الصيني أهمية المشاريع الصغيرة التي تمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في خلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد الوطني، علاوة على تحفيزها الابتكار ودعمها الشباب من خلال تمكينهم من بناء مشاريعهم الخاصة.

ووجه الوفد الدعوة لغرفة تجارة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، للمشاركة في الدورة الـ23 من معرض الصين-الآسيان (CAEXPO) التي تقام في شهر سبتمبر 2026؛ إذ يعد المعرض منصة رئيسية للتجارة والتعاون الاقتصادي بين الصين ودول الآسيان، وتشارك فيه أكثر من 1500 شركة من الصين وحدها.