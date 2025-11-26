الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى يشارك في "معرض العين للصيد والفروسية"

العين في 26 نوفمبر /وام/ يشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، التابع لمؤسسة إرث زايد الإنساني، في الدورة الأولى من معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام في مركز العين للمؤتمرات خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر 2025، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

ويشارك الصندوق بجناح تم تصميمه ليروي قصة نجاح تاريخية ومتفردة، ويتضمن طيور حبارى حية داخل قفص يحاكي نظامها البيئي.

ويتوسط الجناح ركن خاص لعدد من المعدات والأجهزة والتقنيات الحديثة التي طورتها مراكز الصندوق، لتعريف الزوار على الخطوات المختلفة لعمليات الإكثار في الأسر، بداية بجمع السوائل الذكورية من طيور الحبارى والتلقيح الصناعي وجمع البيض ووضعه في الحاضنات الاصطناعية وعمليات الفقس والرعاية والتربية، وصولاً إلى الإطلاق في البرية، ومراقبة بقاء الحبارى وتأقلمها وهجرتها وتكاثرها لتعزيز أعدادها في الطبيعة.

ويتاح للشباب والأطفال الزائرين للمعرض، الدخول إلى منصة حبور للذكاء الاصطناعي التي تعرفهم على الأهمية الثقافية والبيئية لطيور الحبارى وأهمية المحافظة عليها. كما تتواصل حملة الصندوق لتعزيز الشراكة مع الصقارين وتعميق أدوارهم المشهودة في صون الطبيعة واستدامة الحبارى وصون الحياة البرية للأجيال.