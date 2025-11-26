مجلس الإمارات للأبنية الخضراء ينظم حفل توزيع جوائز "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025"

دبي في 26 نوفمبر/ وام / احتفل مجلس الإمارات للأبنية الخضراء بالتميز الإقليمي في مجال البيئة المبنية خلال حفل توزيع “جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2025”، الذي أُقيم في فندق “إمباسي سويتس باي هيلتون دبي” بمشاركة تسعة مجالس للأبنية الخضراء في المنطقة.

وشهدت الجوائز هذا العام تلقّي 81 طلب مشاركة من 55 جهة في سبع دول، جرى تقييمها من قبل لجنة تحكيم مكوّنة من 34 خبيراً، ضمن 17 فئة، من بينها 11 مشاركة في “جائزة الدكتور عويناتي للتميز الطلابي” التي تبرز إسهامات الجيل الجديد في مستقبل الاستدامة.

حضر الحفل أكثر من 200 من ممثلي الجهات المعنية والفائزين ومناصري الاستدامة من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، فيما قدّم بنك الإمارات دبي الوطني دعماً بلاتينياً لنسخة هذا العام تأكيداً لالتزامه بمبادئ الاستدامة.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ونائب الرئيس وأمين الصندوق في مجلس الإمارات للأبنية الخضراء: سلّطت جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2025 الضوء مجدداً على الابتكارات القوية والتفاني في دفع عجلة التنمية المستدامة في أنحاء المنطقة ويسعدنا أن نُشيد برؤية وقيادة الأفراد والجهات الرائدة في إبراز الفوائد الملموسة لمبادئ الأبنية الخضراء للجميع.

وذهبت “جائزة الدكتور عويناتي للتميز الطلابي” لعام 2025 إلى الطالبة ياشفي غاندي من جامعة أميتي دبي عن مشروعها “العمارة التقليدية في العالم المعاصر”، حيث حصلت على جائزة نقدية وعضوية طلابية مجانية لمدة عام في المجلس.

وأظهرت المشاركة الواسعة هذا العام تنامي دور المنطقة في تبني الممارسات المستدامة والالتزام بالتصدي للتغير المناخي من خلال حلول مبتكرة في قطاع البيئة المبنية.

وتضم قائمة الفائزين بجوائز 2025 كلاً من: مشروع “ذا لينك” لمدينة مصدر من “كلايماتيز”؛ ومبادرة “الإستراتيجية الخضراء” من ماجد الفطيم؛ ومشروع “غابة الغاف”؛ ومشروع المساحات الصحية لمجلس الإمارات للإعلام؛ ومشروع تحديث المباني لشركة إعمار العقارية؛ ومجموعة أديب؛ وشركة إنوفو؛ وماجد الفطيم؛ وكلايماتيز؛ وهيلتي الشرق الأوسط؛ وسيراميك رأس الخيمة؛ وسولارسكت؛ ومجموعة هانزجروهي؛ وشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية؛ ومجموعة موانئ أبوظبي؛ ومبادرة “النجمة الخضراء” من ماجد الفطيم