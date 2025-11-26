"نقل عجمان" تحتفل بعيد الاتحاد الـ54

عجمان في 26 نوفمبر/ وام / نظّمت هيئة النقل في عجمان احتفالاً وطنياً في مقرها الرئيسي بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وذلك في إطار مبادرات عام المجتمع التي تعزّز مشاركة الموظفين في الفعاليات الوطنية وتُرسّخ الروابط الإنسانية داخل بيئة العمل.

وشهد الاحتفال حضوراً واسعاً من موظفي الهيئة، وسط أجواء وطنية تعبّر عن الانتماء والفخر بمسيرة الاتحاد.

وتضمّن الحفل تقديم عروض تراثية لفرقة العيّالة وفقرة موسيقية قدّمها عازف القانون، ما أضاف طابعاً ثقافياً يعكس الهوية الإماراتية الأصيلة.

وشملت الفعالية تقديم الضيافة الإماراتية وتوزيع الهدايا التذكارية، إلى جانب تنظيم مسابقات تفاعلية تضم أسئلة وطنية أسهمت في تعزيز تفاعل الموظفين وإثراء معرفتهم بتاريخ الدولة ورموزها الوطنية.

وأكدت هيئة النقل في عجمان أن تنظيم احتفال عيد الاتحاد يأتي انسجاماً مع أهداف عام المجتمع الهادفة إلى ترسيخ قيم الترابط الوطني وتعزيز روح المشاركة بين موظفي الجهات الحكومية.