"البلديات والنقل" تطلق خدمات رقمية جديدة لإدارة عقود إيجار العزب عبر منصة "تم"

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / أعلنت دائرة البلديات والنقل عن إطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة عبر منصة "تم"، تهدف إلى تبسيط إجراءات إدارة عقود إيجار العزب في أبوظبي، وذلك انسجامًا مع الدليل الإرشادي لتنظيم شؤون العزب الصادر عن الدائرة.

وتهدف هذه الخدمات إلى تلبية احتياجات أفراد المجتمع، وتعزيز مرونة إدارة العزب وتحقيق أعلى معايير الشفافية، والكفاءة من خلال عمليات رقمية متكاملة تُغني المتعاملين عن المعاملات الورقية أو الزيارات الشخصية.

وتشمل الخدمات الجديدة " تبادل العزب بين الأفراد"، و"استبدال العزب"، و"التنازل عن العزب بين الأفراد" لعزب التربية في المناطق النظامية ، حيث تتيح "خدمة تبادل العزب" لحاملي عقود الإيجار سارية المفعول تبادل عزبهم المستأجرة مرة واحدة فقط، بموافقة متبادلة بين الأطراف وموافقة البلدية المعنية، مع التقيد بالشروط المحددة.

وعن "خدمة استبدال العزب"، أوضحت الدائرة أنها تتيح للمستأجر الحالي استبدال عزبة بأخرى من المخزون المتاح لدى البلدية في موقع مختلف، والحصول على عقد إيجار جديد، ويسمح للمتعامل استخدام الخدمة مرة واحدة فقط، بينما تتيح "خدمة التنازل عن العزب بين الأفراد" للمستأجر التنازل عن عقد الإيجار لمستأجر جديد بعد استيفائه للشروط، مع التزام المستأجر "المتنازل" بعدم المطالبة بأي عزبة مستقبلًا.

وأكدت الدائرة أن الرسوم المطبقة تشمل "رسوم خدمة" تعادل 3.6% من قيمة عقد الإيجار، و"رسوم تسجيل" مبلغ 500 درهم، بالإضافة إلى رسم الإيجار السنوي المحدد وفقاً للمساحة الإجمالية (بالمتر المربع) و ما إذا كانت العزبة مكتملة الخدمات أم لا.

وقال سعادة راشد الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع دعم العمليات في دائرة البلديات والنقل، إن إطلاق هذه الخدمات الجديدة يشكل نقلة نوعية ترتقي بمنظومة خدمات العزب عبر منصة "تم"، إذ يُبرز هذا التطوير قدرة الدائرة على تعزيز كفاءة العمل وتيسير وصول المتعاملين إلى خدماتها بأسلوب أكثر مرونة.

وأوضح أن هذه الخطوة تُسهم في تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، الذي يعزّز بدوره رضا المتعاملين ويمنحهم قدرة أكبر على متابعة طلباتهم إلكترونيًا، في انسجام مع جهود الدائرة لتقديم خدمات عصرية ترتقي بتجربة المتعامل وتحمل روح الابتكار والسعادة في كل مرحلة.