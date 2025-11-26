المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب ينطلق غدا بدبي

دبي في 26 نوفمبر/ وام / تنطلق في دبي غدا الخميس أعمال النسخة الثامنة من المؤتمر السنوي للجمعية الخليجية لقسطرة القلب "GIS"، بمشاركة نحو 200 خبير عالمي من نخبة أخصائيي القلب والقسطرة في العالم العربي، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا.

يشكل هذا الحدث ، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق "إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي"، المنصة الأبرز إقليميا في مجال القسطرة القلبية والجراحات التداخلية، ويهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبني أفضل الممارسات العلاجية.

وتضم أجندة المؤتمر عقد 33 جلسة علمية، و195 محاضرة، و20 ورشة عمل متخصصة، وذلك بالتعاون مع جمعيات قلب وقسطرة عالمية رائدة، وبدعم من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، وجمعية القلب الأمريكية.

وفي خطوة تهدف لتعزيز التعليم الطبي التداخلي، سيتم نقل بث مباشر لـ 8 عمليات جراحية دقيقة من مراكز طبية عالمية مرموقة لتبادل الخبرات الميدانية، تشمل مستشفى القاسمي ومستشفى الشيخ شخبوط في الإمارات، وثلاثة مستشفيات في السعودية، بالإضافة إلى مراكز في سلطنة عمان، والعراق، وإيطاليا، وأمريكا، فضلا عن مناقشة أكثر من 100 حالة قلبية معقدة لتقديم حلول طبية مبتكرة لها.