أندية أبوظبي تستعد لألعاب الماسترز ببطولات تخصصية

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / تنظم أندية أبوظبي التخصصية، وهي ألعاب القوى، والدراجات، والقوس والسهم، والرياضات المائية، ورفع الأثقال، والمبارزة، وألعاب المضرب، عدداً من البطولات النوعية دعما للاعبين المشاركين في منافسات ألعاب الماسترز التي تستضيفها أبوظبي فبراير 2026.

وأكد مجلس أبوظبي الرياضي دعم الأندية من خلال توفير أماكن متخصصة للتدريبات للاعبين وأفراد المجتمع من أجل اتاحة الفرصة للراغبين وإقامة المنافسات قبل المشاركة في الحدث العالمي الذي تستضيفه أبوظبي.

ويأتي ذلك وفق خطة إستراتيجية تعمل على تحقيق أقصى استفادة للأندية من ألعاب الماسترز، اذ تسهم هذه البطولات في نشر هذه النوعية من الألعاب، ورفع مستوى المنافسات، ودعم أفراد المجتمع المشاركين في ألعاب الماسترز، واكتشاف المزيد من المواهب.