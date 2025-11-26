دبي تستضيف الدورة الـ25 من أكبر تجمع عالمي للمختبرات الطبية فبراير المقبل

دبي في 26 نوفمبر/ وام / تستضيف دبي الدورة الـ25 من معرض "دبليو إتش إكس لابز"، المعروف سابقاً باسم "ميدلاب الشرق الأوسط"، الذي يعتبر أكبر تجمع عالمي للمختبرات الطبية والتشخيص المخبري في المنطقة، والتي ستقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 800 عارض و35,000 زائر متخصص من حوالي 40 دولة حول العالم.

وسيوفر المعرض، الذي يعقد تحت شعار "25 عاماً من الابتكار في المختبرات: توحيد المجتمعات من أجل صحة أفضل"، منصة مثالية لعقد الصفقات والتواصل وتبادل المعرفة، ومعالجة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في علوم المختبرات الطبية.

ويقام الحدث برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ما يعزز التزام دولة الإمارات بتقديم رعاية صحية رائدة عالمياً في مجال المختبرات الطبية والتشخيص والطب الدقيق.

وقال توم كولمان، مدير مجموعة المعارض في "إنفورما ماركتس للرعاية الصحية"، المنظمة للمعرض: يواصل معرض دبليو إتش إكس لابز دبي قيادة مستقبل الرعاية الصحية، حيث ستجمع نسخة 2026 من المعرض على مدار أربعة أيام نخبة من أبرز خبراء المختبرات ورواد الرعاية الصحية والمبتكرين ومقدمي التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم في مركز دبي التجاري العالمي، ما يوفر إمكانيات جديدة في مجال تشخيصات الرعاية الصحية العالمية.

وستشهد فعاليات الحدث إطلاق مؤتمرين رئيسيين جديدين، هما "منتدى الصحة العالمية الدقيق" و"قمة قادة مقاومة مضادات الميكروبات"، مما يعزز دور الحدث كمنصة عالمية لتعزيز الابتكار والتعاون في مجال الرعاية الصحية.

ويضم المؤتمر 8 مسارات علمية معتمدة للتعليم الطبي المستمر، تشمل إدارة المختبرات، وأمراض الدم، والكيمياء السريرية، وعلم الأحياء الدقيقة السريري، والتشخيص الجزيئي، وعلم الأمراض النسيجية، وإدارة جودة المختبرات، وطب نقل الدم والعلاج الخلوي.

ويعرض "دبليو إتش إكس لابز دبي" أحدث التطورات في ثماني قطاعات مختبرية متخصصة والتي تشمل المواد الاستهلاكية، واختبارات التشخيص، والتصوير والتشخيص، وأجهزة المختبر، والرعاية الصحية والخدمات العامة، ومعدات المختبرات، والأجهزة والكواشف والمواد الكيميائية المختبرية.

يذكر أن معرض "دبليو إتش إكس لابز دبي"، حقق في عام 2025 أعمالًا بقيمة 621 مليون دولار أمريكي، واستقطب 27,853 زائر متخصص.