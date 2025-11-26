جائزة خليفة التربوية تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 بمشاركة الطلبة أصحاب الهمم

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية إحدى مؤسسات "مؤسسة إرث زايد الإنساني" اليوم احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الــ 54 ، وتضمنت الفعاليات عروضاً تراثية وفنية وإبداعات طلابية تحت شعار "54 عاماً متحدين".

وسلطت الفعاليات التي أقيمت بمقر جائزة خليفة التربوية في أبوظبي تحت عنوان "إبداعات رائدة لأصحاب الهمم في عام المجتمع" الضوء على إبداعات الطلبة أصحاب الهمم وذلك بمشاركة هيئة زايد لأصحاب الهمم، والأولمبياد الإماراتي الخاص.

حضر الفعاليات حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والمهندس شريف الشامي رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي، وعبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية، وفرق طلابية من مراكز أصحاب الهمم التابعة لهيئة زايد لأصحاب الهمم والأولمبياد الخاص الإماراتي.

وأكد حميد الهوتي أن هذا الاحتفال يترجم اسمى معاني الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، ويجسد الجهود التاريخية الرائدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" ونهجه الخالد في بناء الإنسان، وتدشين دولة الاتحاد ومسيرتها الحضارية، وهو نهج يواصل عليه السير ويرعاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ونائبيه، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال إن جائزة خليفة التربوية وهي تشارك الوطن في احتفالاته بعيد الاتحاد إنما تترجم رسالة مؤسسة إرث زايد الإنساني وتوجيهات سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، حيث شكل التعليم أحد المرتكزات الأساسية في نهضة مسيرة دولة الاتحاد منذ انطلاقها، وستظل جائزة خليفة التربوية من خلال رسالتها وأهدافها مبادرة وطنية رائدة في ترسيخ ثقافة التميز وغرس الوعي بالمواطنة الإيجابية لدى النشء ومختلف عناصر العملية التعليمية .

وأشاد الهوتي بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، والأولمبياد الخاص الإماراتي، وتلك المشاركة الفعالة من قبل الكوادر الطلابية من أصحاب الهمم الذين أضفوا على هذه المناسبة الوطنية إبداعاً يجسد ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في رعاية وتمكين هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات المجتمع.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بعزف السلام الوطني للفرقة الموسيقية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ثم افتتح حميد الهوتي والحضور المعرض المصاحب " إبداعات رائدة لأصحاب الهمم في عام المجتمع".

كما تضمنت الفعاليات عروضاً تراثية وفنية، وفي ختام الحفل كرم حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية والمهندس شريف عفيف الشامي رئيس الأولمبياد الخاص الإماراتي، وعبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في هيئة زايد لأصحاب الهمم.