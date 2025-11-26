سلطان بن أحمد القاسمي يترأس اجتماع الإدارة العليا لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية

الشارقة في 26 نوفمبر/ وام / ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية "سنوك"، اليوم الأربعاء، اجتماع الإدارة العليا للمؤسسة، وذلك في مكتب سموه بدائرة النفط.

ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور، مشيداً بالجهود الكبيرة المبذولة من المؤسسة لتطوير الأعمال والإسهام في كافة برامج دعم المشروعات المتنوعة، ضمن إستراتيجية إمارة الشارقة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة والمحافظة على البيئة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والخاصة بأداء المؤسسة والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها في المرحلة المقبلة.

واعتمد خلال الاجتماع الموازنة المالية المقترحة للمؤسسة للعام 2026، والخطة الخمسية المقترحة 2026-2030 وذلك لمختلف المشروعات التي تعمل عليها المؤسسة بما يسهم في تطوير أعمالها، كما اعتمد الاجتماع خطة تطوير حقل هديبه، وعدد من المشروعات الإستراتيجية التي تعمل عليها المؤسسة.

واطلع الاجتماع على تفاصيل مشروع التحول الرقمي الخاص بالمؤسسة، والمدة الزمنية المقترحة لإكماله، وذلك ضمن رؤية إمارة الشارقة في مجال التحول الرقمي مما يسهم في الاستفادة من أحدث البرامج والتطبيقات التكنولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي.

وكان سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية قد تفضل قبيل الاجتماع بتكريم الأعضاء المؤسسين، وذلك بمناسبة مرور 15 عاماً على إنشاء المؤسسة، مثمناً سموه جهودهم الكبيرة في العمل، وشاكراً لهم عطائهم المقدر خلال السنوات الماضية، متمنياً لهم مزيد من التوفيق والنجاح، وملتقطاً سموه معهم الصور التذكارية.

حضر الاجتماع بجانب سمو رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية كل من: الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وحاتم ذياب الموسى مدير عام دائرة النفط، وخميس عبد الله المزروعي المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية.