الشارقة وشباب الأهلي في نهائي كأس السوبر لكرة اليد غدا

دبي في 26 نوفمبر /وام/ يلتقي فريقا الشارقة وشباب الأهلي غدا، في نهائي كأس السوبر الإماراتي لكرة اليد، في صالة نادي النصر بدبي، الساعة 7:15 مساء.

ويعد فريق الشارقة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطولة السوبر، وذلك بواقع 6 مرات، فيما فاز شباب الأهلي باللقب مرة واحدة (الموسم الماضي 2024-2025).

وأعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن اختيار طاقم التحكيم الدولي المونتنيجري (رازناتوفيتش، وايفان بافيسيفيتش) لإدارة المباراة وذلك بترشيح من الاتحاد الدولي للعبة.

وتمنح هذه المباراة الفريق الفائز المشاركة في مباراة السوبر الإماراتي البحريني.