بلدية العين تشارك في المعرض الدولي للصيد والفروسية

العين في 26 نوفمبر /وام/ تشارك بلدية مدينة العين في المعرض الدولي للصيد والفروسية، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر الجاري، وذلك عبر جناح متكامل يجسّد جهودها في حماية الإرث الثقافي والبيئي للمدينة.

وتأتي مشاركة البلدية في إطار حرصها على دعم الفعاليات الوطنية التي تحتفي بالتراث الإماراتي، وتعزيز حضور الهوية الثقافية المرتبطة بالصقارة والفروسية، وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على هذه الموروثات للأجيال القادمة، كما تؤكد من خلال مشاركتها التزامها بدورها الخدمي والمجتمعي في صون التراث والبيئة، بما يعكس مكانة منطقة العين كوجهة رائدة للثقافة والتراث والاستدامة.

وتستعرض البلدية من خلال مشاركتها دورها في تنظيم حيازات الصقور والخيول العربية، إلى جانب إبراز مشاريع مبتكرة تهدف إلى تعزيز مفهوم الاستدامة وربط التراث بالممارسات البيئية الحديثة، وإجراءاتها في الرقابة البيطرية وتنظيم حيازات الصقور والخيول العربية، بما يشمل تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بتسجيل الحيازات وضمان الامتثال لمعايير الصحة العامة والرفق بالحيوان، وذلك حفاظًا على أحد أهم الموروثات الوطنية التي تتميز بها دولة الإمارات .

ويقدم جناح البلدية محتوى توعوياً متكاملاً لزوار المعرض حول اشتراطات تربية الصقور والخيول ومعايير السلامة البيطرية والتعامل السليم مع الحيوانات، إضافة إلى حملات تعريفية حول الأمراض المشتركة والوقاية منها، وبرامج الأمن الحيوي التي تطبقها البلدية في منشآت الإيواء ومزارع التربية.

وتسلّط البلدية الضوء على مشروع إعادة تدوير نواتج نخيل الواحات، كإحدى المبادرات البيئية المستدامة التي تعكس رؤية دولة الإمارات في الحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الثقافي، والذي يحوّل مخلفات النخلة من سعف وجذوع وليف إلى أعمال فنية ووظيفية تعكس الهوية الإماراتية الأصيلة بروح معاصرة.