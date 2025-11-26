المنتدى الإسلامي بالشارقة يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 للدولة

الشارقة في 26 نوفمبر/ وام / نظم المنتدى الإسلامي في الشارقة ملتقى بعنوان "الموروث التراثي وأثره في العلوم الشرعية" احتفاءً بعيد الاتحاد الـ54 للدولة، بمشاركة باحثين وأكاديميين في الفقه والتاريخ والتراث العلمي في الخليج العربي.

وهدف الملتقى إلى إبراز دور العلوم الشرعية في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الوحدة الوطنية، وركزت جلساته على التفاعل بين التراث الخليجي وتطور العلوم الشرعية وتأثيرها الاجتماعي.

واستعرض الدكتور تركي حسن القحطاني في المحور الأول أثر السياقين الاجتماعي والتراثي في تشكيل الاجتهادات الفقهية ودور الأعراف المحلية في تيسير الفتوى، وقدم الباحث ثاني عبدالله المهيري في المحور الثاني قراءة حول نشأة وتطور المدارس الشرعية في الخليج، وأبرز إسهامات الحواضر الكبرى مثل الأحساء والبحرين وعُمان والشارقة، ودور الكتاتيب في بناء منظومة معرفية متماسكة، وتطور المصنفات الشرعية المرتبطة بالفقه والعادات والمعاملات.

وأكد المهيري أهمية الإرث العلمي كمرجع للمؤسسات الشرعية المعاصرة، مشيراً إلى أن الملتقى يعكس رؤية الشارقة في تعزيز الوعي الثقافي والديني وإبراز التراث الإماراتي كركيزة للوحدة ونهضة الدولة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الكتبي أن احتفال المنتدى بعيد الاتحاد الـ54 يبرز دور المعرفة الشرعية في ترسيخ الهوية الوطنية، ويعزز الاعتزاز بالموروث الذي أسهم في تشكيل المجتمع الإماراتي مشيرا إلى أن مشاركة المتخصصين يسهم في إثراء الحدث الوطني، مؤكداً أن العلوم الشرعية ستظل من ركائز الوعي المجتمعي ومسيرة الاتحاد.