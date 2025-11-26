إقبال كبير على أنشطة جناح صندوق الوطن في مهرجان العين للكتاب

العين في 26 نوفمبر /وام/ حظي جناح صندوق الوطن المشارك في مهرجان العين للكتاب بمدينة العين، بحضور لافت من الزوّار وأفراد الجمهور المهتمين بالثقافة والتراث؛ إذ قدم برنامجًا متكاملا يركز على تعزيز ثقافة الهوية الوطنية والتراث والتاريخ الإماراتي وقيم الولاء والانتماء لدى الأجيال الجديدة، من خلال ما يزيد على 55 فعالية مختلفة تستهدف جميع أفراد المجتمع لاسيما الشباب وطلاب المدارس.

وقال سعادة ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، وجه بدعم المهرجان لتعزيز مكانة مدينة العين كحاضنة ثقافية ومعرفية وتراثية، إضافة إلى اعتبار الحدث منصة يصل من خلالها صندوق الوطن بمبادراته وأنشطته وبرامجه التي تركز على الهوية الوطنية ومكوناتها إلى الأهالي في المدينة.

وأضاف أن جناح صندوق الوطن قدم برنامجًا غنيًا يجمع بين المعرفة والترفيه، ويتيح للأطفال والعائلات والشباب فرصة التعرف على روائع التراث الإماراتي، إلى جانب التعريف بالإنتاجات الإبداعية في مجالات الأدب والفنون المحلية،من خلال توفير مساحات جديدة للمبدعين للمشاركة والحوار وتبادل الأفكار مع الأجيال القادمة، حيث يشارك في جلسات الجناح 32 كاتبا ومؤلفا معظمهم من المهتمين بثقافة الأطفال والشباب.

وأوضح أن الجناح وفر باقة واسعة من الأنشطة، من بينها، 15 ورشة فنية تشمل الرسم، والتلوين، والتصميم، وتنمية المهارات الإبداعية للأطفال، و12 قراءة قصصية لكتب إماراتية جديدة تسرد قصصًا من البيئة المحلية وقيم الهوية والانتماء، و6 ورش للحرف اليدوية تستعرض مهارات تقليدية مثل السدو والخوص والتلي، بالإضافة إلى أمسيتين شعريتين بمشاركة شعراء إماراتيين، وجلستين نقاشيتين مع كتّاب وخبراء يقدمون رؤى حول الأدب والتراث ودور الثقافة في المجتمع، و4 عروض لمسرح العرائس ومسرح الظل الأكثر جذبًا للأطفال، وفقرة الألغاز والأمثال الشعبية التي تربط الجيل الجديد بالحكمة والتراث، و5 فقرات ترفيهية متنوعة بين موسيقى ورسم حر ومسابقات تفاعلية.

وعبر القرقاوي عن أمله في أن تصل الأنشطة التي يقدمها صندوق الوطن إلى جمهور العين، ولا سيما الأطفال والشباب والأسر، لأن الهدف من هذه الأنشطة هو تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية لدى الأجيال الجديدة، والتعريف بمكوناتها، وأهميتها لحاضر ومستقبل الوطن.

من جانبه قال الشيخ الدكتور عبد العزيز النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، إن مشاركته بمحاضرة موجهة لروّاد جناح صندوق الوطن في مهرجان العين للكتاب استهدفت تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة في حماية الموارد الطبيعية، لافتا إلى تفاعل جمهور وراد المهرجان مع مضمون المحاضرة وهو ما يعكس تقدير المجتمع لدور البيئة في صناعة مستقبل أكثر استدامة.

وثمن اهتمام ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، للأنشطة والمبادرات المتعلقة بتعزيز قدرات شباب الوطن وترسيخ القيم لديهم ولا سيما المتعلقة بالاستدامة والبيئة في الإمارات، مؤكدا أن مبادرات صندوق الوطن في دعم المعرفة، وتعزيز التفكير المسؤول تجاه البيئة تمثل نموذجًا وطنيًا رائدًا في الاستثمار بالإنسان.

من جانبها أعربت الكاتبة فاطمة السويدي، عن سعادتها بالمشاركة في جناح صندوق الوطن بمهرجان العين للكتاب التي أتاحت لها الفرصة للقاء عدد كبير من الطلبة وروّاد الجناح، والتحاور معهم لافتة إلى أن الاستثمار في خيال الأطفال والشباب ومعارفهم هو استثمار في مستقبل دولة الإمارات.