عمار بن حميد يطلع على مراحل تنفيذ الخطة التطويرية لجهاز الرقابة المالية بعجمان

عجمان في 26 نوفمبر/ وام / اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس جهاز الرقابة المالية بالإمارة، على مراحل تنفيذ الخطة التطويرية الشاملة للجهاز، والتي تأتي في إطار توجيهات سموه بتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث منظومة العمل الرقابي، بما يواكب تطلعات إمارة عجمان ورؤية "عجمان 2030".

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى مقر الجهاز، اليوم الأربعاء، حيث وقف سموه على مراحل تنفيذ الخطة ومحاورها الرئيسية، والتي تستهدف الارتقاء بمنهجية العمل الرقابي وتطوير القدرات الوطنية وتوسيع برامج التدريب المتخصص، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ويدعم الجهود الحكومية نحو تطوير خدماتها.

وقال سمو ولي عهد عجمان إن العمل الرقابي الفاعل هو ضمانة لتحقيق كفاءة الإنفاق وجودة الأداء، وهدفنا هو بناء جهاز رقابي يتمتع بالجاهزية والمرونة والقدرة على مواكبة التغيرات المتسارعة، بما يدعم خطوات إمارة عجمان نحو الريادة ويعزز تجربتها في الحوكمة الرشيدة.

وأضاف سموه: نؤمن بأن الرقابة ليست مجرد إجراءات، بل شراكة في تطوير الأداء الحكومي، وتحفيز للجهات نحو الابتكار والالتزام بأعلى معايير الحوكمة.

وقال سموه إن تطوير الجهاز يمثل أولوية أساسية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن المهمة المنوطة بفرق العمل داخل الجهاز ليست سهلة، ولكنها مهمة ومحورية في خدمة الجهات الحكومية ودعم كفاءتها.

وأوضح سموه أن الرقابة نوعان؛ رقابة تُسهم في توجيه الجهات وتطوير أدائها ورفع جاهزيتها، وأخرى تبحث عن الأخطاء، مشيراً إلى أن التوجه في إمارة عجمان يقوم على تعزيز النوع الأول من الرقابة باعتباره شريكاً في صناعة التحسين وتجويد الأداء.

وشدّد سموه على أهمية أن يكون الجهاز سندًا دائمًا للدوائر الحكومية عبر تقديم تقارير أداء واضحة تسهم في الارتقاء بعملها وتحسين خدماتها، مؤكدًا أن حكومة عجمان حريصة على تعزيز دور الجهاز كجهة رقابية مستقلة ترسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتدعم التكامل مع الأجهزة الرقابية محليًا واتحاديًا، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية لضمان جودة العمل الرقابي.

وخلال الزيارة، كرم سمو ولي عهد عجمان الموظفين المتميزين بالجهاز، مشيداً بجهودهم، وما حققه الجهاز من إنجازات لدعم أداء وتطوير الجهات الحكومية لتعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية في الإمارة.

من جانبه، أكد سعادة شهاب أحمد آل علي، مدير عام جهاز الرقابة المالية بعجمان، أن الخطة التطويرية الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار العمل المؤسسي للجهاز، مشيراً إلى أنها تستند إلى توسيع وتحديث البنية المنهجية للرقابة، وتعزيز قدرات فرق العمل، وتطوير برامج تأهيل الكوادر الوطنية لدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وأوضح أن الجهاز يسعى إلى بناء منظومة رقابية استباقية تعتمد على أدوات حديثة وتقنيات مبتكرة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي، خصوصاً في ظل الجهود الرامية إلى تصفير البيروقراطية وتطوير الخدمات الحكومية، بما يضمن أداء حكومياً أكثر فعالية ومرونة.

وتمثل الخطة التطويرية محطة مهمة في مسيرة الجهاز، إذ تضع إطاراً واضحاً لبناء منظومة رقابية حديثة ومستدامة، تستوعب متطلبات المرحلة المقبلة من التنمية، وتواكب رؤية عجمان 2030 التي تركز على تعزيز الأداء الحكومي، وتطوير الخدمات، ورفع كفاءة المؤسسات لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في الإمارة.