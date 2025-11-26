"العين للكتاب 2025" يعزّز الوعي بأهمية ثقافة التطوّع

العين في 26 نوفمبر/ وام / نظم مهرجان العين للكتاب 2025، جلسة في جامعة ليوا- فرع العين سلّطت الضوء على أهمية التطوّع والعمل المجتمعي.

أدار الجلسة محمد خلفان الظاهري، مدير الشؤون الإستراتيجية في هيئة المساهمات المجتمعية، وتبادل الطلبة المشاركون أفكاراً حول فوائد التطوع، وأغنوا النقاش بالكثير من المشاعر الإيجابية، مؤكدين أن التطوع قوة دافعة لتعزيز السلوك الإيجابي بين الأجيال الجديدة.

وشدد الظاهري على أهمية التطوع والعمل الجماعي لما له من فوائد مجتمعية تسهم في فتح الآفاق نحو المزيد التطور، والازدهار، موضحاً أن ثقافة العطاء تعكس الوعي المجتمعي، خاصة أن العام 2025 عام المجتمع، ما يدلّ على التزام دولة الإمارات بتعزيز روح التعاون، والتلاحم بين جميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى دور الهيئة وجهودها في بناء بيئة تطوعية مستدامة، لافتاً إلى ضرورة أن تنخرط جميع الجهات والمؤسسات الحيوية في الدولة في تطبيق المبادرات المجتمعية ذات الأثر المستدام.

وشهدت الجلسة استعراضاً لمواد مرئية تناولت الفئات المستهدفة بالعمل التطوعي، وطرق التمويل المتاحة والمبادرات التي تقدمها هيئة المساهمات المجتمعية، والتي تشمل الأطفال، والشباب، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم.

وسلطت الضوء على برنامج "رحلة أجيال"، الذي يربط بين كبار المواطنين والشباب من خلال فعاليات تعزز القيم الإماراتية الأصيلة.