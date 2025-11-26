"نسمعك دائماً".. منصة توعوية لشرطة دبي من أجل حماية المرأة

دبي في 26 نوفمبر / وام / أطلقت شرطة دبي منصة توعوية لحماية المرأة تحت شعار "نسمعك دائما"، تزامنا مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقت في مركز الفيستيفال سيتي سنتر بدبي بهدف رفع الوعي بخدمات الدعم وقنوات التواصل التي توفرها الشرطة لحماية المرأة وتمكينها من الوصول إلى حقوقها القانونية.

وأكد العقيد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالنيابة، أن المبادرة تجسد التزام شرطة دبي بتعزيز الأمن المجتمعي وصون كرامة الإنسان دون تمييز، مشيرا إلى تسخير الإمكانات التقنية والبشرية لتوفير منظومة حماية متكاملة.

وقال إن المنصة تعكس رسالة واضحة بأن كل بلاغ يحظى بالاستجابة الفورية والسرية، داعيا أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات عنف أو تهديد.

وأوضح المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في توعية المجتمع بدور شرطة دبي في حماية حقوق المرأة، مؤكداً توفير قنوات تواصل سهلة ومتعددة عبر الهاتف والتطبيق الذكي والمراكز الذكية لضمان وصول الضحايا إلى الدعم القانوني والنفسي بسرية تامة.

وقالت روضة محمد الرزوقي، رئيس قسم حماية المرأة، إن المنصة تمتد ثلاثة أيام في المركز التجاري، وتشمل تقديم معلومات مباشرة للزوار حول طرق التواصل مع شرطة دبي عبر مركز الاتصال 901، وخدمة حماية المرأة على التطبيق الذكي، والموقع الإلكتروني، إضافة إلى الخط الساخن 999 للحالات العاجلة، مؤكدةً أن البلاغات تحظى بمتابعة فورية ودعم شامل.