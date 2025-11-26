"هيلث بوينت" تطلق تقنية الروبوت المساعد "فلِيس" لاستبدال مفصل الركبة

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / أطلقت مستشفى هيلث بوينت، إحدى الركائز الأساسية في شبكة M42 لمقدمي الرعاية الصحية العالمية، تقنية الروبوت المساعد "ڨلِيس" من شركة دبيو سنثس، والتي تمثل جيلاً جديداً من التقنيات الطبية المبتكرة في جراحة استبدال مفصل الركبة، بقدرات متقدمة تعتمد على البيانات الفورية وتعزز جودة النتائج وتسريع التعافي.

وتقدم تقنية "ڨلِيس" للجراحة الروبوتية دقة متطورة ومستويات جديدة من التخصيص في جراحة استبدال مفصل الركبة، إذ تستخدم بيانات في الوقت الفعلي لتوجيه الجرّاحين في مواءمة كل إجراء مع البنية التشريحية الفريدة لكل مريض، وتسهم هذه الميزة في تحسين دقة الجراحة، وتسريع التعافي، وتعزيز القدرة الحركية، وضمان استقرار المفصل على المدى الطويل.

ويعد "ڨلِيس" نظاماً يتحكم به الجرّاح مباشرة ويستفيد من البيانات الفورية أثناء العملية لتحسين وضع وتثبيت زرع مفصل الركبة بدقة عالية، دون الحاجة إلى صور الأشعة المقطعية أو أي تصوير إضافي قبل الجراحة. كما تتوافق التقنية بالكامل مع نظام الركبة "أتيون"، وهو غرسة مصممة لتحقيق مدى حركة أوسع وثبات أكبر، وقد تم استخدامها بالفعل لدى أكثر من مليون مريض حول العالم.

وتمثل تقنية "ڨلِيس" طفرة حقيقية في نهج جراحة استبدال مفصل الركبة، حيث أن دمج البيانات الفورية أثناء الجراحة يتيح تحقيق دقة غير مسبوقة تنعكس مباشرة على فوائد ملموسة للمرضى على المدى القصير والطويل، من سرعة التعافي وتحسين الحركة إلى ضمان استقرار المفصل لفترات طويلة.