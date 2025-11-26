"أبوظبي التجاري" يدخل "غينيس" بأكبر علم من مواد صديقة للبيئة بمناسبة عيد الاتحاد

أﺑﻮﻇﺒﻲ في 26 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ/ وام / أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تحقيقه رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس بتصنيع أكبر علم من مواد صديقة للبيئة، احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 للدولة، بما يعكس التزام البنك الراسخ بالاستدامة واعتزازاً بالهوية الوطنية.

وتم تصميم العلم القياسي لدولة الإمارات من قبل الفنانة الإماراتية المتخصصة في فن الفسيفساء، صفية الحبسي، وتم استخدام مواد صديقة للبيئة في تصنيعه، ترسيخاً لثقافة المسؤولية البيئية في المجتمع وتجسيداً لإرث الإمارات.

وبلغ قياس العلم 26.849 متر مربع وتم عرضه في المقر الرئيسي للبنك في إمارة أبوظبي.