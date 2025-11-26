سباقات "كأس الاتحاد" للقدرة تنطلق غدا في قرية بوذيب العالمية

أبوظبي في 26 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق انطلاق سباقات كأس عيد الاتحاد للقدرة غدا بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي.

وأوضح الاتحاد في بيان أن الفعالية الأولى تتضمن سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، بالإضافة إلى سباقين آخرين هما، السيدات لمسافة 100 كلم بعد غد الجمعة، والعمالقة يوم السبت لمسافة 100 كلم.

وقال إن مسافة المرحلة الأولى لسباق الإسطبلات الخاصة 30 كلم، باللون البرتقالي، بينما تنطلق المرحلة الثانية باللون الأزرق ومسافتها 30 كلم أيضاً، ثم المرحلة الثالثة باللون الأخضر لمسافة 20 كلم، وصولا إلى المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض لمسافة 20 كلم.

وقررت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لعمر الجواد 6 سنوات فما فوق، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، على أن يكون وزن الفارس 60 كجم مع السرج.

كما كشفت عن إجراء الفحص البيطري للخيول المشاركة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق ضوابط السباق، ودعت إلى الالتزام بكافة الشروط المعلنة للمشاركين.