شرطة دبي تكرم الفائزين بجائزة القائد العام للتميز 2025

دبي في 26 نوفمبر / وام / أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي أن التميز يمثل ثقافة راسخة في منظومة شرطة دبي، وأن الاستثمار في الكوادر البشرية يشكّل أساس استدامة التفوق الشرطي، موجهاً الشكر إلى الإدارة العامة للتميز والريادة على دورها في تطوير منظومة الأداء.

الى ذلك كرّم معالي، القائد العام لشرطة دبي، الفائزين بجائزة القائد العام للتميز 2025 خلال حفل أُقيم في أكاديمية شرطة دبي بحضور كبار الضباط ومديري الإدارات.

وشهد الحفل تكريم عدد من الشخصيات المجتمعية تقديراً لإسهاماتها، هم سعادة عمر عبد الله الفطيم، وسعادة سعيد حميد الطاير، وسعادة خليفة جمعة النابوده، وعائلة المرحوم عبيد الحلو.

كما سلّم معالي الفريق المري والفريق المساعد أوسمة التميز الوظيفي للفائزين، ومن بينهم اللواء أحمد ثاني بن غليطة والعقيد خالد إبراهيم الحمادي والنقيب ميثاء إبراهيم السويدي والرائد الدكتور محمد جمال التميمي، إضافة إلى عدد من الضباط والأفراد والمدنيين في مجالات العمل التخصصي والميداني والإداري وسعادة المتعاملين والابتكار ووظائف المستقبل والشباب.

كما كرّم معاليه الفائزين في التميز المؤسسي، حيث حصلت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على جائزة أفضل جهة رائدة، والإدارة العامة للمرور على أفضل جهة في تحقيق خطة شرطة دبي، والإدارة العامة للعمليات على جائزة الابتكار والتعلم المؤسسي، فيما نالت الإدارات المعنية بالموارد البشرية والأمن والمطارات والتحريات جوائز في مجالات الحوكمة والتمكين الرقمي واستشراف المستقبل ورأس المال البشري. وفازت مراكز المرقبات والخوانيج بحصة من جوائز مراكز الشرطة.

وكرّمت شرطة دبي أفضل التجارب والممارسات، ومنها مشروع تأسيس أول وحدة لفحوصات الهندسة الجنائية في الشرق الأوسط، ومبادرات توظيف الطائرات المسيرة، والمناوبات المتميزة، والدوريات النموذجية، وتمكين الشباب، وتصفير البيروقراطية. وحقق قطاع التميز والريادة أعلى نسبة جاهزية شرطية، إلى جانب تميز عدد من الإدارات والمراكز والأقسام.

واختتم معالي الفريق المري الحفل بتكريم مجموعة من الكفاءات المتميزة، بينهم فاطمة أحمد أبوحجير، وفريق نقاط التفتيش، والنقيب الدكتور مهندس سالم صقر المري، والمقدم طيار محمد عبد الرحيم الملا، والمقدم الدكتور علي محمد جمعة المطروشي، والمقدم عبد الله سالم السويدي وفريق عمله، إضافة إلى المتميزين في إداراتهم من الضباط والأفراد، والفائزين في جائزة الجمعية الدولية لقادة الشرطة، والأوائل في دورة القائد التكتيكي، والملازم ضحى أحمد محمد والعميد ناصر حميد الزري.