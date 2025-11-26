ملتقى تصفير البيروقراطية يستعرض نماذج رائدة في تبسيط إجراءات الخدمات الحكومية

دبي في 26 نوفمبر / وام / استعرض الملتقى الرابع لـ"برنامج تصفير البيروقراطية" نماذج وتجارب رائدة قدمتها جهات حكومية، ضمن جهود تجسيد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بابتكار وتطبيق الحلول الكفيلة بدعم تبسيط وتقليص إجراءات الخدمات الحكومية والارتقاء بتجارب المتعاملين.

وشهد الملتقى الذي عقد في دبي، واستضافته وزارة الموارد البشرية والتوطين، نقاشات وعروضاً تناولت تجارب في الابتكار والتميز في الارتقاء بالعمل الحكومي، والخدمات، ونماذج التفكير والحوكمة المرنة، وذلك بمشاركة وحضور مسؤولين وممثلين عن جهات حكومية إضافة الى خبراء وأكاديميين ومتخصصين.

وقال سعادة خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين في افتتاح الملتقى إن أهمية برنامج تصفير البيروقراطية لا تقف عند إطلاق الخدمات المتميزة والرائدة وإسعاد المتعاملين، بل ترتقي إلى كونها ثقافة تنظيمية شاملة ومنهجية تفكير وتخطيط راسخة لبيئة عمل خالية من البيروقراطية والإجراءات غير الضرورية، تواكب الجهود الحكومية في التحول الشامل، لخدمة الأفراد والشركات على حد سواء، ومعالجة التحديات العالمية التي تواجه صناع السياسات، وتقديم نماذج عمل مبتكرة وفعّالة للحد من البيروقراطية، فضلاً عن بناء نماذج شراكات تكاملية رائدة لبناء مستقبل حكومي أفضل.

وأشار الى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تبنت النهج الحكومي الريادي في جميع مفاصل عمل الوزارة، مستندة إلى بنية رقمية مجهزة، وكفاءة بشرية مدربة، وبيئة عمل محفزة للابتكار، ونجحت بفضل الشراكة المتميزة مع شركائها في تحقيق قفزات نوعية في إطار برنامج تصفير البيروقراطية، وإطلاق نماذج خدمات مبتكرة تلبي متطلبات البرنامج وتجسد رؤية قيادتنا الرشيدة عبر إحداث تحول جوهري في طريقة تقديم خدمات سوق العمل.

وأوضح أن الوزارة عملت على توسيع مجالات الخدمات الذكية عبر نقل مركز بيانات الوزارة إلى "فيدنت"، وتعزيز التكامل مع الشركاء في تبادل البيانات، وتمكنا من خفض مدة الإنجاز في العديد من المعاملات إلى دقائق بدلاً من أيام، لتصل نسب التخفيض إلى 100% في العديد من الخدمات، إضافة لإطلاق ثلاث باقات خاصة تشمل جميع مكونات سوق العمل، لتوفير الخدمات ضمن منصة موحدة وهي "باقة العمل" التي مهدت الطريق لنا ولشركائنا في هذه الخدمة للفوز بإحدى جوائز تصفير البيروقراطية.

من جانبه، أكد سعادة محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، أن حكومة الإمارات تواصل ترسيخ نهج الشراكة المجتمعية بوصفه أحد الأسس الرئيسة لتطوير العمل الحكومي والارتقاء بكفاءته، وأن مبادرة "المشاركة المجتمعية في تصفير البيروقراطية"، التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، تمثل نموذجاً مبتكراً يتيح لأفراد المجتمع دوراً مباشراً في تقييم الإجراءات والخدمات الحكومية، من خلال قياس مدى فاعليتها في تقليص البيروقراطية وتسهيل رحلة المتعاملين.

وأضاف أن مبادرة إشراك المجتمع في تصفير البيروقراطية الحكومية، خطوة نوعية تعزز دور أفراد المجتمع في تقييم أداء الجهات الحكومية استناداً إلى نتائجها الفعلية، وتعكس حرص الحكومة على ترسيخ الشراكة المجتمعية والاستفادة من آراء المتعاملين في توجيه الأولويات والمشاركة في رسم مسار التطوير، كما تبرز المبادرة أثر الجهود الحكومية في تبسيط وتسريع الخدمات، ضمن رؤية حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى بناء منظومة عمل حكومي أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات حكومية في العالم.

وشهد الملتقى تقديم عرض حول منظومة التقييم وفق برنامج النجوم العالمي لتقييم الخدمات، كما قدمت وزارة تمكين المجتمع عرضاً حول التمكين الرقمي لمؤسسات النفع العام، وعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية نموذجا حول التكامل الحكومي والمركز الرقمي الافتراضي، فيما قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين عرضاً حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تصفير البيروقراطية.

وعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجربتها في تصفير البيروقراطية، كما قدمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عرضا حول "رحلة صحية بلا بيروقراطية" إلى جانب عرض قدمته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ استعرضت خلاله جهودها في تصفير البيروقراطية.