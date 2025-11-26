مالية الشارقة" تطلق خدمة الدفع الآجل بالتعاون مع "تابي"

الشارقة في 26 نوفمبر/ وام / أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة خدمة الدفع الآجل للرسوم والمعاملات الحكومية بالتعاون مع شركة "تابي" للدفع الإلكتروني وذلك انسجامًا مع توجهات حكومة الشارقة في تمكين الخدمات المالية الرقمية وتسهيل وصول المتعاملين إليها.

وتأتي هذه الشراكة بهدف تقديم خيارات دفع مرنة وميسرة تُمكّن المتعاملين من إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة أعلى وتحسين تجربة المستخدم عبر منظومة دفع آمنة وموثوقة.

جرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة الذي نظمته الدائرة اليوم بمقرها بحضور سعادة وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير الدائرة وحسام عرب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة تابي وعدد من مسؤولي الدائرة وممثلي شركة "تابي" حيث تم استعراض آليات تفعيل الخدمة والدور المتوقع لها في ترسيخ بيئة مالية أكثر احتواءً وتنافسية على مستوى الإمارة.

وأكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن التعاون مع شركة "تابي" يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات المالية الحكومية ويعكس التزام الدائرة بتبني حلول رقمية تعزز جودة الخدمات وتضع المتعامل في مركز عمليات التطوير.

وأضافت إن التعاون مع ’تابي‘ يقدم نموذجًا عمليًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التكنولوجيا المالية ويجسد رؤية الشارقة في بناء منظومة مالية متكاملة تعتمد على الابتكار والحوكمة والشفافية وتدعم مكانة الإمارة بوصفها مركزًا رائدًا للخدمات الحكومية الذكية.