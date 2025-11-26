مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية ينظم معرض "نبض الصحة"

دبي في 26 نوفمبر/ وام / نظم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي معرض "نبض الصحة" للتوظيف بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي في مدينة دبي الطبية وذلك بهدف دعم الكفاءات الوطنية من أصحاب الاختصاصات الطبية والصحية من خلال تمكينهم من الالتحاق بالفرص الوظيفية المتاحة في مستشفيات القطاع الخاص.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم مستهدفات التوطين النوعي من خلال فتح قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص وظيفية وتسهيل مطابقة المهارات مع الاحتياجات الوظيفية في مجالات الطب والتمريض والمهن الصحية المساندة.

وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية أن معرض "نبض الصحة" يجسّد التزام الوزارة وشركائها الإستراتيجيين بتوحيد الجهود الوطنية لدعم الكفاءات الإماراتية وتمكينها من الإسهام الفاعل في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبها قالت سعادة طيف محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن معرض "نبض الصحة" يقدم نموذجا حيا لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص لدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها للالتحاق بفرص عمل نوعية ضمن بيئة مهنية متقدمة.

وقال عبد العزيز الفلاحي مشرف عام عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي إن معرض "نبض الصحة" يعكس التزام المجلس بتوجيه الجهود نحو دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها وتعزيز التوطين النوعي في القطاعات الحيوية في دولة الإمارات بما يسهم في دفع عجلة الإبداع والابتكار المستدامين نحو تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2071 وأجندة دبي الاقتصادية D33".

من جانبه قال حمد آل صالح مدير إدارة الموارد البشرية في سلطة مدينة دبي الطبية : نعمل على دعم المواهب الإماراتية الشابة في المجالات الطبية والصحية من خلال توفير البرامج والفرص التي تمكّنهم من تطوير مهاراتهم والمساهمة في بناء مستقبل القطاع الصحي في الدولة.