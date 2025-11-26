دبي وهونغ كونغ تبحثان ابتكارات التمويل المناخي

دبي في 26 نوفمبر / وام / استضافت سلطة دبي للخدمات المالية، بالشراكة مع سلطة النقد في هونغ كونغ، اليوم الدورة الثانية للمؤتمر المشترك للتمويل المناخي، الذي سلط الضوء على المخاطر المالية الناشئة عن التغير المناخي ودور الابتكار في معالجتها.

وتصدرت أعمال المؤتمر العرض التفصيلي لنتائج التقرير البحثي المشترك الذي أعدته سلطة دبي للخدمات المالية بالتعاون مع سلطة النقد في هونغ كونغ بعنوان "توسيع نطاق الديون المُستدامة في الأسواق الناشئة" وذلك بالتعاون مع بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس كشريك معرفي حول دور الديون المُستدامة في توسيع نطاق التمويل المناخي بالأسواق الناشئة.

وأكد مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن دمج قدرات دبي وهونغ كونغ كمركزين ماليين دوليين، يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار المُستدام والابتكار، مشيرا إلى أن الترميز وغيره من التقنيات الناشئة، تمتلك القدرة على جعل التمويل المناخي أكثر شفافية، وكفاءة، وإتاحة عالمية مما يسرع من وتيرة التحول عبر ممر الشرق الأوسط وآسيا.

وقال داريل تشان، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن دبي وهونغ كونغ تتمتعان بمكانة رائدة تُمَكِنُهُما من تسهيل العمل المناخي عبر آسيا والشرق الأوسط، وفتح المجال للاقتصادات في المنطقة من استثمار فرص النمو الناشئة عن التقدم التكنولوجي في القطاعات الخضراء، داعيا إلى سرعة التحرك لسد الفجوات بين الأسواق، وبين رؤوس الأموال والمشاريع، وبين الطموح والتنفيذ.

وأكد أن سلطة النقد في هونغ كونغ ستواصل العمل مع سلطة دبي للخدمات المالية على توفير منصة للحوار البناء والتعاون المستمر.

وتضمنت فعاليات المؤتمر، الذي جذب ما يقارب 250 خبيرا من ممثلي المؤسسات المالية، والجمعيات الصناعية، والمنظمات الدولية عبر المنطقتين، سلسلة من الجلسات النقاشية حول كيفية استثمار المنطقتين لقدراتهما في المجال المالي والتقني من أجل التعاون في تطوير وتطبيق حلول مبتكرة تُسَهِل انتقال الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة الأخرى على المستويين الإقليمي والعالمي.

واستقطب المؤتمر، برعاية عدد من الشركاء الإستراتيجيين مثل سلطة مركز دبي المالي العالمي، وناسداك دبي، وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، نخبة من الخبراء والمتحدثين البارزين في قطاعات الأعمال والتجارة والخدمات المالية من منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.