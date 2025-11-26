استشاري الشارقة يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع "الدوما" الروسي

موسكو في 26 نوفمبر/ وام / بحث وفد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سبل توطيد التعاون مع مجلس الدوما الروسي في المجالات البرلمانية وتبادل الخبرات التشريعية التي تخدم التوجهات التنموية المستقبلية لكلا الجانبين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها وفد المجلس الاستشاري برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس إلى مجلس الدوما في العاصمة الروسية موسكو.

والتقى الوفد خلال زيارته رئيس الدوما أليكسي شابوشنيكوف ونائبه ستيبان أورلوف ورؤساء لجان الدوما حيث عبروا عن ترحيبهم العميق بهذه الزيارة التي تجسد متانة العلاقات الإماراتية الروسية.

واطلع الوفد خلال زيارته على معرض الوثائق واللوحات النادرة التي تروي قصة الحكم المحلي في موسكو عبر مئتي عام مما أتاح لهم فرصة الاستئناس بإرث الحياة البرلمانية العريق في العاصمة الروسية.

واستعرض رئيس الدوما هيكله التنظيمي الذي يتكون من 45 نائباً منتخباً لمدة خمس سنوات ويعمل من خلال 15 لجنة متخصصة تغطي كافة مناحي الحياة مشيرا إلى تبني التقنية في أعماله حيث كان أول برلمان في العالم ينتقل للعمل عن بُعد بشكل كامل مع الحفاظ على الضوابط التشريعية في مايو 2020.

وأكد حرص روسيا على بناء علاقات إستراتيجية مع دولة الإمارات منذ أكثر من خمسين عاما في مختلف المجالات وتوقيع الاتفاقيات وبناء شراكة نوعية وتأتي هذه الشراكة المتينة ثمرةً لرؤية القيادتين الحكيمتين في كلا البلدين اللتين سعيتا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والثقافي وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة والاستدامة مما جعل الإمارات شريكًا تجاريًا رئيسيًا لروسيا.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي حرص المجلس الاستشاري على تعزيز التعاون مع نظيره في موسكو حيث يشكل التشابه في المهام البرلمانية بين المجلسين أرضية خصبة لبناء شراكات إستراتيجية مقترحاً تشكيل فرق عمل مشتركة للتركيز على تنمية الجوانب الثقافية والمعرفية بجانب تدارس قضايا ملحة كالاستدامة والتغير المناخي و يمكن الاستفادة من التكامل المناخي بين بيئتي البلدين.

واختتمت الزيارة بتبادل الدروع التذكارية التي مثلت رمزاً للصداقة المتجذرة وتطلعاً لمستقبل تعاوني واعد في مشهد عكس العمق التاريخي للعلاقات الإماراتية الروسية والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات بين الشارقة وموسكو إلى آفاق أوسع.