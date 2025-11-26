‏"UAEV" و"أوتل" الصينية تطوران حلول الجيل التالي للشحن الذكي وإدارة الطاقة في الدولة

دبي وشينزين في 26 نوفمبر / وام / وقّعت شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV)، أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع شركة أوتل (Autel Digital Power Co., Ltd)، لتطوير حلول الجيل التالي للشحن الذكي وإدارة الطاقة على مستوى دولة الإمارات.

جرى توقيع المذكرة خلال زيارة وفد من "UAEV" لمقر شركة "أوتل" في مدينة شينزين الصينية، في خطوة مهمة نحو بناء منظومة طاقة ذكية جاهزة للمستقبل، تعزز الموثوقية والكفاءة والاستدامة طويلة المدى لمستخدمي المركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية و"أوتل" على تطوير تقنيات متقدمة مثل (V2G)، وهو نظام متقدم يسمح للمركبات الكهربائية بالتواصل مع شبكة الكهرباء العامة، وأنظمة تخزين الطاقة المتكاملة للبطاريات، ومنصات الشحن الذكية المصممة لتتناسب مع ظروف المناخ واحتياجات التنقل في الدولة.

وتشمل الجهود المشتركة بحوثا وبرامج تجريبية وحلولاً مُحسّنة محليًا لدعم التوسع المستمر لشبكة الشحن الوطنية وضمان تقديم أداء عالي حتى في درجات الحرارة القصوى.

ومع توسع "UAEV" في نشر شبكة شحن سريعة وموثوقة يسهل الوصول إليها في جميع الإمارات السبع، ستسهم هذه الابتكارات في تعزيز مرونة منظومتها التشغيلية وتحسين كفاءة الطاقة بشكل عام.

وبفضل هذه الشراكة، ستقدم "أوتل" قدرات تقنية رائدة، تشمل أنظمة الشحن السريع المباشر (DC) المجرّبة في درجات حرارة تتجاوز 55 درجة مئوية، وإمكانيات الصيانة عن بُعد المتقدمة، وأعمال البحث والتطوير المستمرة في وحدات الطاقة وتحسين المنصات السحابية وحلول تشخيص الأعطال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وانطلاقا من كونها أول شبكة شحن للمركبات الكهربائية مملوكة بالكامل لحكومة دولة الإمارات ولديها شبكة واسعة من محطات الشحن المنتشرة في مواقع إستراتيجية، ستتيح الشراكة لـ UAEV تقديم منظومة شحن أكثر ذكاءً وتكيفًا، تعزز ثقة المستهلكين، وتسرع وتيرة اعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع في الدولة.

وقال علي آل درويش، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية: تقربنا هذه الشراكة خطوة إضافية من تحقيق هدفنا المتمثل في تطوير الجيل القادم من حلول الشحن الذكي وإدارة الطاقة في دولة الإمارات، ومن خلال الجمع بين التقنيات الرائدة لـ"أوتل" مع البنية التحتية لمحطات الشحن، فإننا نشيِّد منظومة أكثر مرونة وذكاءً تتماشى بشكل كامل مع طموحات الدولة في مجال التنقل النظيف.

وقالت ميلودي، نائب الرئيس في أوتيل، إن التعاون مع شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية (UAEV) ضمن مشروع وطني يعزّز مسار التحوّل نحو التنقّل المستدام في دولة الإمارات، مما يعكس التزام "أوتيل" الراسخ بدعم البنية التحتية الوطنية من خلال تقنيات متقدّمة وموثوقة تعزّز كفاءة المنظومة وفاعليتها، وأبدت تطلعها إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتطوير حلول مبتكرة تُسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة النظيفة والتنقّل الكهربائي.

وتنسجم هذه المذكرة مع التطورات التنظيمية في قطاع المركبات الكهربائية بدولة الإمارات، بما في ذلك المتطلبات الفنية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2024 وفق المعيار الإماراتي UAE.S 2698:2024، والتي تهدف إلى تعزيز أسس التنقل الكهربائي على المدى الطويل.

ومع تسارع تحول الدولة نحو النقل المستدام، تواصل "UAEV" توسيع شبكة الشحن الوطنية لمواكبة الطلب المتزايد، مما يعزز التغطية الحالية في أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية، ويضمن للسائقين إمكانية الوصول إلى شحن سريع وموثوق أينما كانوا.

وتطمح "UAEV" في تركيب أكثر من 1,000 شاحن سريع مباشر (DC) بحلول عام 2030، دعمًا لطموحات تحوّل الطاقة في الإمارات، وتحقيق مستهدفات إستراتيجية الحياد المناخي 2050.