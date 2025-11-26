محمد الشرقي يترأس اجتماع جامعة الفجيرة ويطلع على خططها وبرامجها

الفجيرة في 26 نوفمبر/ وام/ أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية المؤسسات التعليمية في دعم مسيرة التعليم العالي في الدولة، والاستثمار في العقول والكفاءات العلمية لتحقيق أفضل المستويات في هذا المجال الهام.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع مجلس أمناء جامعة الفجيرة في مقرها الجديد بالإمارة، بحضور معالي سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأشار سموه، إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة التعليم في الإمارة ومتطلبات تطويرها على كافة المستويات، بما يسهم في دعم قطاع التعليم العالي في الدولة وتعزيز تنافسيته والارتقاء بجودته.

واطّلع سموه خلال الاجتماع على مُستجدات خطة جامعة الفجيرة وبرامجها الأكاديمية، ومشاريعها التعليمية وشَراكاتها خلال المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.