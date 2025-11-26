"الإمارات الطبية" تنظم ورشة متقدمة في الترميم والتجميل النسائي

الشارقة في 26 نوفمبر/ وام/ نظمت شعبة أمراض النساء والولادة التابعة لجمعية الإمارات الطبية، ورشة عمل تخصصية رائدة تعد الأولى من نوعها في الوطن العربي في مجال الترميم والتجميل النسائي والتجديد الوظيفي، وذلك لاعتمادها التدريب العملي على عينات بشرية، ما يجعلها محطة علمية غير مسبوقة في المنطقة.

وأقيمت الورشة على مدار يومين في مركز التدريب الإكلينيكى والجراحي التابع لكلية الطب في جامعة الشارقة، بمشاركة نخبة من استشاري أمراض النساء والتوليد من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية والأوروبية .

وتأتي الورشة التي نظمت بالتعاون الدولي مع الجمعية الأمريكية للطب والجراحة النسائية والمسالك البولية ، في إطار جهود تبادل الخبرات وتعزيز البحوث السريرية وتطوير الممارسات المبنية على العلم.

وأشرف على الورشة ثلاثة مدربين متخصصين هم ، الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي، أول إماراتية متخصصة في جراحة الترميم والتجميل النسائي ، ورئيسة شعبة أمراض النساء والولادة بجمعية الإمارات الطبية ، والدكتور رشاد حداد، استشاري جراحة و أمراض النساء والخبير الدولي في طب التجميل والتجديد النسائي، والدكتور عمرو سيف الدين، استشاري أمراض النساء وجراحة الترميم و التجميل النسائي.

وشملت الورشة قسمين رئيسين تضمنا ،"الحقن غير الجراحي" و"الطرائق الجراحية"، بما يضمن تغطية شاملة لجميع التقنيات الحديثة في هذا التخصص الدقيق، حيث ركز الجزء غير الجراحي على تقنيات الحقن التجميلية، والأجهزة المعتمدة على الطاقة، والعلاجات الحيوية مثل حقن البلازما (PRP) والخلايا الجذعية والإكسوزومز، بالإضافة إلى تقنيات الفيلر والبوتوكس وتطبيقاتها في تحسين جودة الأنسجة وتسريع التئام الجروح، بما فيها جروح العمليات القيصرية.

واشتمل الجزء الجراحي على أحدث إجراءات الترميم النسائي والتجديد الوظيفي، مع استعراض طرائق التقييم السريري قبل وبعد الإجراءات، وكيفية التعامل الآمن مع المضاعفات.

واعتمد الجزء العملي أسلوب التدريب المكثف المباشر، حيث خصصت عينة بشرية لكل طبيبين فقط، بما يتيح تطبيق الإجراءات بدقة تحت إشراف مباشر ويرتقي بمستوى التدريب إلى ما يشبه التدريب الفردي.

وشهدت الورشة نقاشات تفاعلية بين المشاركين، وتبادل خبرات حول أحدث الممارسات العالمية والحالات السريرية، ما أسهم في إثراء الجانب العلمي للبرنامج المعتمد بـ 12 ساعة من الجهات الصحية.

وتستهدف الورشة تعزيز مسارات التطوير المهني للأطباء، ودعم جهود رفع جودة الخدمات الصحية في الدولة، والإسهام في ملفات محورية مثل تمكين المرأة، وتشجيع السياحة العلاجية، وتطوير البحث العلمي في مجالات طبية دقيقة. كما تأتي ضمن مسؤوليات جمعية الإمارات الطبية في توفير تدريب متخصص في ظل اتساع نطاق الممارسات غير المبنية على أسس علمية في بعض الأسواق الإقليمية.

وقالت الشيخة الدكتورة علياء بنت حميد القاسمي، لوكالة أنباء الإمارات" وام" ، إن تنظيم الورشة في دولة الإمارات يمثل خطوة مفصلية في تاريخ تطور هذا التخصص في العالم العربي، لافتة إلى أن اعتماد التدريب العملي على عينات بشرية يعد قفزة نوعية، لأنه يمنح الأطباء فرصة واقعية لفهم التشريح الدقيق وتطبيق الإجراءات بأعلى درجات الأمان.

وأضافت :" نحن لا ندرب على التجميل فحسب، بل على استعادة الوظيفة وتحسين جودة حياة النساء ، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من 60% من النساء في المنطقة يلجأن للعلاج في الخارج بسبب ندرة التخصصات الدقيقة، ما يضع علينا مسؤولية نقل الخبرات العالمية إلى الدولة وتوفير تدريب موثوق ومتقدم ينعكس على مستوى الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً".

وأكدت أن الإمارات تمضي بخطوات واثقة نحو أن تكون مركزاً إقليمياً للتدريب والتطوير في هذا التخصص، منوهة إلى أن الهدف من عقد الفعالية يكمن في تمكين الطبيب المحلي، ودعم المرأة، وتعزيز ثقة المريضات في تلقي العلاج داخل الدولة، بما يعزز ملف السياحة العلاجية ويضع الإمارات في موقع ريادي عربياً في التخصصات النسائية المتقدمة .