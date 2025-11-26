اتحاد الكرة يختتم ورشة تحليل بيئة كرة القدم بالتعاون مع الفيفا

دبي في 26 نوفمبر/ وام/ اختتم اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم، ورشة تحليل بيئة كرة القدم للهواة، التي نُظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" على مدار يومي 25 و26 نوفمبر، بمشاركة واسعة من الجهات الرياضية والأندية والأكاديميات.

حضر ختام الورشة الدكتور فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس لجنة المسابقات، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد، إلى جانب ممثلي الاتحاد الدولي.

وأدار الجلسات مجموعة من خبراء "الفيفا"، وهم ستيفن مارتينز مدير دائرة تطوير كرة القدم العالمية، وماكس دي فيلدر مدير عمليات تطوير كرة القدم، والدكتور بلحسن مالوش المستشار الفني الإقليمي، وعمرو محب مسؤول تحليل واقع كرة القدم للهواة في الاتحاد الدولي.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري، أن تنظيم الورشة يأتي ضمن الشراكة المستمرة بين الاتحاد الإماراتي و"الفيفا"، ويعكس التزام الاتحاد بتطوير منظومة كرة القدم على مختلف المستويات.

وقال إن الورشة وفرت منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، وتعزيز قدرات الكوادر الفنية في تحليل احتياجات وتحديات قطاع الهواة.

وأشار إلى أن الاستثمار في المعرفة يعد أساساً لبناء مستقبل أكثر احترافية لكرة القدم الإماراتية، وأن دعم كرة القدم للهواة يمثل ركيزة مهمة في تطوير اللعبة باعتبارها القاعدة لإفراز المواهب ورفد المنتخبات الوطنية.

وأضاف أن الاتحاد يتطلع إلى تحويل مخرجات الورشة إلى مبادرات عملية تسهم في تطوير كرة القدم بالدولة، موجهاً الشكر لخبراء "الفيفا" على مشاركتهم ودعمهم المتواصل.